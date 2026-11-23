Jouer à GTA 6 sans utiliser ses mains ? C’est désormais possible grâce à Neuralink, dont l’implant cérébral permet à un homme paralysé de contrôler le jeu par la pensée.

© Rockstar Games

Une vidéo publiée sur le compte X de Neuralink, start-up spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, montre un homme en situation de handicap jouer à GTA 6 avec l’implant de l’entreprise comme manette. Privé de l’usage de ses bras, il pilote un hors-bord, fait voler un hydravion et participe à une bagarre à mains nues dans le jeu.

GTA 6 n’est pas le seul jeu pilotable par l’esprit

Dans la vidéo, l’homme explique qu’avant son opération, il ne pouvait jouer qu’avec « un bâton buccal et un iPad ». Il décrit cette pratique comme celle d’un oiseau qui picore une tablette. Il résume l’expérience de l’implant Neuralink ainsi : « on retrouve immédiatement son portail sur le monde ».

Ce n’est pas la première démonstration de ce type, en mars 2024, Neuralink avait indiqué que Noland Arbaugh, premier humain à avoir reçu l’implant, jouait notamment aux échecs, à Civilization VI et à Mario Kart. Selon les informations disponibles, sa maîtrise des jeux via l’implant se serait améliorée depuis, malgré la perte de certaines électrodes de connexion.

Cette année, l’entreprise a aussi annoncé d’autres avancées. En mars, Kenneth Shock, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative pouvant entraîner de sévères troubles de la parole, a pu traduire ses signaux cérébraux en mots prononcés à voix haute.

Un accès encore limité pour l’instant

L’entreprise, soutenue par Elon Musk, reste cependant loin de pouvoir répondre à la demande. Fin 2025, elle aurait compté environ 10 000 personnes sur liste d’attente pour recevoir sa puce N1.

Pour être éligibles, les candidats doivent avoir une capacité limitée, voire nulle, à se servir de leurs mains, en raison d’une lésion de la moelle épinière au niveau cervical ou d’une SLA.