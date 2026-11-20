Zendure profite du Black Friday pour faire baisser le prix des systèmes de stockage. Jusqu’au 7 décembre, profitez de plusieurs pack comprenant batteries, panneaux solaires, modules d’extension et accessoires, le tout proposé par Zendure à des prix défiant toute concurrence !

Zendure est spécialisé dans le stockage domestique de l’électricité. Ses batteries SolarFlow récupèrent le surplus produit par une installation photovoltaïque, le conservent dans une batterie et le restituent lorsque le logement en a besoin. C’est un bon moyen de faire des économies sur sa facture d’électricité.

La marque profite du Black Friday pour réduire le prix de cinq configurations aux capacités très différentes. Nous nous intéressons ici à deux offres complètes, le SolarFlow 1600 AC+ accompagné d’une batterie AB2000L et le SolarFlow 2400 Pro livré avec quatre panneaux solaires de 500 W.

Le code GALXM5 réduit encore le prix des deux offres !

Pour les lecteurs de Tom’s Hardware, le code GALXM5 retire 8 % supplémentaires sur les produits compatibles, notamment le SolarFlow 1600 AC+ et à la batterie AB3000L.

Notez que les SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et la gamme Mix sont exclus.

🔥 Les meilleures offres Black Friday de Zendure

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Le SolarFlow 1600 AC+ et sa batterie supplémentaire à 959 €

Dans ce pack on retrouve le SolarFlow 1600 AC+, qui contient une batterie de 1,92 kWh, ainsi qu’une batterie supplémentaire AB2000L de la même capacité qui porte le stockage totale à 3,84 kWh. Sa puissance bidirectionnelle atteint 1 600 W et la restitution reste réglée sur 800 W par défaut.

Ce système accepte jusqu’à cinq modules AB2000L au total. Sa capacité maximale s’élève alors à 11,52 kWh. Cette modularité laisse la possibilité de commencer avec 3,84 kWh, puis d’ajouter progressivement du stockage si les besoins du logement augmentent.

Comme l’explique notre guide consacré aux différents systèmes SolarFlow de Zendure, le SolarFlow 1600 AC+ vise surtout les installations photovoltaïques de petites et moyennes tailles. Si vous possédez déjà des panneaux ce n’est pas un problème, car il se raccorde directement à votre maison en courant alternatif.

Cette configuration coûte 959 € au lieu de 1 678 €, c’est donc 719 € de remise avant même l’application du code GALXM5 ! Zendure ajoute à ce pack une multiprise 6-en-1 pour 1 € de plus.

Découvrir le SolarFlow 1600 AC+ avec son AB2000L

Le SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux solaires : le kit complet pour faire des économies d’électricité

Le SolarFlow 2400 Pro s’adresse davantage aux personnes qui souhaitent produire et stocker leur propre électricité à partir d’une configuration complète. Le pack comprend la batterie ainsi que quatre panneaux solaires de 500 W, pour une puissance photovoltaïque totale de 2 000 W.

Le système accepte jusqu’à 3 000 W d’entrée solaire et dispose de quatre régulateurs MPPT indépendants. Grâce à eux, chaque panneau peut ainsi fonctionner séparément, ce qui limite les pertes lorsque l’un d’eux se retrouve à l’ombre ou bénéficie d’une orientation moins favorable. La batterie intégrée affiche une capacité de 2,88 kWh, extensible avec des modules supplémentaires.

Pendant le Black Friday, le SolarFlow 2400 Pro avec ses quatre panneaux de 500 W coûte 1 439 € au lieu de 2 319 €. La remise atteint donc 880 €. 👉 De plus, si vous achetez un lot sélectionné vous recevrez gratuitement 4 supports au sol ; pour un seul article acheté vous recevrez gratuitement 1 compteur intelligent 1CT-S.

Découvrir le SolarFlow 2400 Pro et ses quatre panneaux solaires

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.