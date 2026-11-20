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Le premier long-métrage chinois entièrement généré par intelligence artificielle n’a pas trouvé son public dans les salles de cinéma. Sanxingdui: Future Past, un film de science-fiction de 1h40, consacré à une apocalypse provoquée par l’IA, a récolté environ 1,8 million de yuans (près de 270 000 dollars) au bout de trois semaines, selon les chiffres de Beacon Pro. Cette recette ne suffit même pas à couvrir le coût des « tokens » d’IA nécessaires à la création du film.

Des dizaines de millions de yuans à amortir

L’équipe du film devait rentabiliser plusieurs dizaines de millions de yuans de frais de production avant de dégager un bénéfice. L’écart avec les recettes actuelles est donc important.

Le projet a été porté par Bona Film Group, qui a eu recours à un processus de création entièrement basé sur l’IA, sans acteurs, sans interprètes ni autres professionnels du cinéma. Yue Ming, réalisateur et scénariste, a travaillé avec Shengshu Technology et sa plateforme Vidu AI. L’équipe a d’abord généré un grand nombre de séquences, puis les a assemblées pour composer le film final.

Mais voilà, ce montage a donné une histoire décousue, que peu de spectateurs ont eu envie de voir en salle.

Une consommation d’abord sur smartphone

Pour Michael Berry, professeur à l’université de Californie, cet échec s’explique au moins en partie par la manière dont le public chinois consomme aujourd’hui les contenus générés par IA, c’est-à-dire sur smartphone. Les plateformes chinoises regorgent de « microdrames » produits avec ces outils : des centaines de milliers de clips auraient été publiés depuis le début de l’année 2026.

Selon Michael Berry, les spectateurs chinois pourraient considérer ces contenus comme un divertissement pas cher, que l’on regarde sans y penser sur son écran, mais pour lequel on n’est pas prêt à payer lorsqu’on cherche une véritable expérience de cinéma.

Un marché déjà en recul

Le film est par ailleurs sorti dans une période difficile pour le cinéma chinois. Toujours d’après Beacon Pro, les recettes en salles reculent de 30 % cette année par rapport à 2025, pour atteindre 31,6 milliards de yuans sur les dix premiers mois.

Le Quotidien du Peuple, organe officiel du Parti communiste chinois, a lui-même présenté la faible performance du film comme le signe des difficultés que pourrait rencontrer le « travail créatif » fondé sur l’IA dans un avenir proche. Michael Berry estime pour sa part que le public, à l’échelle mondiale, pourrait finir par se détourner des contenus générés par IA au profit de productions plus humaines, ou à tout le moins dotées d’une histoire cohérente.