Selon une rumeur, le passage au procédé N2X de TSMC repousserait la sortie des puces « Olympic Ridge » au second semestre 2027.

AMD aurait de nouveau décalé le lancement de ses processeurs Zen 6 pour les ordinateurs de bureau. La cause serait un changement de procédé de fabrication. Ceci-dit, les processeurs pourraient être annoncés prochainement.

Un calendrier déjà repoussé

AMD ne lancerait pas, et ne présenterait peut-être même pas, ses processeurs Zen 6 grand public avant le second semestre 2027. La gamme avait déjà été écartée d’un lancement en 2026. Elle était attendue au premier trimestre 2027, avec une annonce prévue au CES 2027, comme précédemment évoqué.

La nouvelle vient d’un leaker du forum Chiphell, qui publie sous le nom « Zhang Zhonghao ». D’après lui, AMD a basculé ses processeurs de bureau Zen 6, nommés Olympic Ridge, sur le procédé de gravure N2X de TSMC. Ce changement aurait repoussé la sortie au-delà du Computex 2027, qui se tiendra la première semaine de juin.

N2X est un procédé de gravure en 2 nm axé sur la performance et conçu pour les CPU à fféquence élevée. Des informations antérieures indiquaient qu’Olympic Ridge serait produit avec le N2 ou le N2P de TSMC.

Une sortie en juillet-août ?

Ainsi, les processeurs pourraient arriver en juillet ou en août, si l’on se base sur les précédents lancements d’AMD. Ce calendrier serait proche de celui des Ryzen 9000, basés sur Zen 5, sortis à la même période en 2024.

Si ce calendrier se confirmait, Intel serait le seul fabricant à lancer de nouveaux processeurs début 2027, avec ses Nova Lake, attendus à cette période. AMD devrait attendre. Contrairement à Nova Lake-S de chez Intel, les Zen 6 resteraient en revanche compatibles avec la plateforme AM5 actuelle.

Côté architecture, les processeurs Zen 6 de bureau devraient adopter une nouvelle configuration. Chaque CCD pourrait compter 12 cœurs, ce qui permettrait d’atteindre 24 cœurs et 48 threads sur les modèles les plus haut de gamme.