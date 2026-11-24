GTA 6 regorge de petits détails et de fonctionnalités qui peuvent facilement passer inaperçus, même après plusieurs heures de jeu. Voici 10 réglages et astuces à connaître pour améliorer votre expérience, éviter certaines erreurs et profiter pleinement de l’aventure.

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Si GTA 6 est plus immersif que les versions précédentes, il y a toutefois quelques réglages à activer pour vous permettre d’en profiter encore mieux. Voici les 10 réglages et astuces que vous devez connaître pour en profiter pleinement, qui vont vous faciliter la vie.

Ne pas négliger les quêtes annexes du chapitre 1

Les quêtes secondaires du chapitre 1 comptent. Celles qui sont ignorées, comme les petites demandes de certains personnages, ne pourront pas être rattrapées plus tard. C’est notamment le cas de : retaper la maison de Lucia, méditer avec elle ou lui offrir un collier quand elle le demande. Tout cela a un impact sur la progression.

Il est conseillé de prendre son temps dans ce chapitre et de sauvegarder avant la mission « Recalibration ». Celle-ci mène à « Tourist Trap », qui marque le point de non-retour du chapitre 1.

Activer le guidage vocal du GPS

La conduite dans GTA VI diffère de celle des jeux de course. S’il n’est pas facile de prendre en main la mini-carte en conduisant, le guidage vocal est une fonctionnalité appréciable, surtout pour les missions chronométrées. Il se trouve dans Réglages > Audio > Voix du GPS > Voix.

Sur PS5, les indications sont diffusées par le haut-parleur de la manette DualSense. C’est un avantage, car elles sont parfois difficiles à entendre au milieu des autres sons du jeu diffusés par les haut-parleurs d’une TV.

Régler la vitesse de déplacement de Jason et Lucia

Avec les commandes par défaut, il faut maintenir L3 pour courir, ce qui peut être pénible pour les pouces. En modifiant la vitesse de déplacement, on peut courir avec le seul stick gauche. Relâcher légèrement le stick fait marcher le personnage, et l’incliner à fond déclenche la marche rapide, le jogging ou la course selon le réglage.

Le paramètre se trouve dans Réglages > Mode de jeu > Vitesse de mouvements > Trot. Ce mode permet d’aller plus vite sans consommer d’endurance. On peut aussi passer de « Trot » à « Course » pour obtenir la vitesse maximale avec le stick.

Il est également recommandé d’ouvrir Control Scheme dans les paramètres et de choisir Classic. On court alors en maintenant la touche X, au lieu de L3 avec les commandes par défaut.

Baisser l’intensité des vibrations

Les retours haptiques sont réglés au maximum par défaut. Les vibrations peuvent être parfois trop fortes et ainsi, réduire l’autonomie de la manette. Il est recommandé de les atténuer un peu, dans Réglages > Manette > Vibration et retours haptiques, pour jouer plus longtemps.

Ajuster la zone morte des sticks pour mieux conduire

Beaucoup de manettes récentes finissent par souffrir de « stick drift » : de petits mouvements des sticks sont interprétés comme des entrées importantes. Cela pose problème dans les jeux qui demandent de la précision, comme GTA 6. Le jeu permet de régler la zone morte (« deadzone ») de chaque stick.

Ce réglage peut servir même sans problème de dérive. Il est recommandé de monter la zone morte à 7 pour améliorer la conduite. La plupart des voitures sont un peu « flottantes », et ce réglage corrige en grande partie le problème.

Cacher une moto dans le pick-up pour quitter les lieux d’un crime

Un braquage attire l’attention de la police dans GTA 6, et plusieurs méthodes existent pour la semer. Les techniques les plus courantes sont les suivantes : avoir plusieurs tenues pour changer d’apparence, garer son véhicule à un ou deux pâtés de maisons, ou agir assez discrètement pour ne laisser aucun témoin.

Une autre technique souvent sous-estimée utilise le pick-up fourni au début de la partie :

Se procurer une moto et la ranger dans le pick-up. Conduire le pick-up jusqu’à proximité de la scène du crime, puis le cacher à une courte distance. Sortir la moto et l’utiliser pour se rendre sur place. Une fois le braquage terminé, abandonner la moto et courir jusqu’au pick-up.

Les témoins n’ont pas vu le joueur utiliser le pick-up, ce qui permet de quitter la zone rapidement.

Laisser le moteur tourner pour fuir plus vite

Pour une fuite en voiture, voici deux astuces. La première consiste à appuyer deux fois sur Triangle pour descendre du véhicule sans couper le moteur. En revenant dans la voiture dans l’urgence, on repart plus vite.

La seconde demande de la rapidité : après le double appui sur Triangle, il faut appuyer sur L3 (ou sur X avec les commandes classiques) juste au moment où le personnage s’apprête à sortir. La portière reste alors ouverte, ce qui fait gagner un peu de temps lors de la fuite.

Adapter les effets visuels

Si jamais vous avez des migraines chroniques et que vous êtes sensible aux lumières vives, rendez-vous dans les options d’accessibilité dans “Affichage” :

Flashbang : le régler sur Dark évite l’éclair blanc lors de l’explosion d’une grenade flash.

: le régler sur Dark évite l’éclair blanc lors de l’explosion d’une grenade flash. Player Status Effects Intensity : réduit les effets à l’écran lorsque la santé ou l’endurance du personnage est basse.

: réduit les effets à l’écran lorsque la santé ou l’endurance du personnage est basse. Brightness Reduction : atténue l’intensité des lumières vives dans le jeu.

: atténue l’intensité des lumières vives dans le jeu. Focus Trail Colorblind Mode : à essayer en cas de difficulté à distinguer certaines couleurs.

Limiter le mal des transports

Certains rares joueurs ont du mal à jouer à des FPS, car le jeu à la première personne leur donne un genre de mal des transports. Un joueur en a fait les frais. Lors de ses deux premières heures sur GTA 6, il s’est senti assez mal pour éteindre sa PS5. Il a ensuite trouvé plusieurs réglages qui l’ont aidé :

Persistent Center Dot (Settings > UI) : affiche en permanence un point blanc au centre de l’écran. Cela suffirait à atténuer le mal des transports.

(Settings > UI) : affiche en permanence un point blanc au centre de l’écran. Cela suffirait à atténuer le mal des transports. Camera (Settings > Camera) : réduire le Camera Bob et désactiver le Camera Shake ainsi que le Weapon Sway.

(Settings > Camera) : réduire le Camera Bob et désactiver le Camera Shake ainsi que le Weapon Sway. Aim & Look Sensitivity (onglet Controller) : modifier toutes les options jusqu’à trouver un niveau confortable.

Activer la réduction des acouphènes

Le jeu reproduit les sifflements qui persistent après les explosions. Cela peut convenir à certains joueurs, mais gêner ceux qui souffrent d’acouphènes ou de migraines chroniques. Il est possible de désactiver cet effet en activant Tinnitus Reduction dans Audio, dans les paramètres du jeu.