Anthropic veut simplifier la vie des développeurs avec Claude Ship, un nouvel outil capable de corriger du code et d’approuver certaines modifications de manière autonome. Grâce à deux nouveaux agents intelligents, Claude peut désormais intervenir directement dans le processus de développement logiciel.

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Anthropic met à la disposition de ses clients Team et Enterprise un nouveau produit baptisé Claude Ship. Compatible avec les dépôts hébergés sur GitHub, cet outil apporte de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les ingénieurs logiciels à livrer leur code. Il permet désormais à l’intelligence artificielle Claude d’examiner, de corriger et d’approuver des requêtes de manière autonome.

Un outil de correction du code apprécié

On a souvent tendance à dire que le vibe-coding produit un code pas vraiment propre, que l’apparence est flatteuse, mais que les fondations ne sont pas très propres. Alors Anthropic prend le problème à bras le corps, pour nettoyer tout ça.

Cette nouveauté s’appuie sur des capacités déjà existantes, les ingénieurs pouvant utiliser depuis plusieurs mois la fonctionnalité d’analyse Code Review, qui a été annoncée en mars avant d’être déployée de façon générale en octobre. Le lancement de Claude Ship s’accompagne aujourd’hui de la sortie en version bêta de deux nouveaux agents : PR Steward et Claude Approvals.

Deux agents à votre service

Le premier agent, PR Steward, a pour fonction d’intervenir sur les conflits de fusion, sur les vérifications CI qui échouent, ainsi que sur les retours d’évaluation, que ces derniers émanent des membres de l’équipe, de la fonction Code Review ou d’autres outils de révision. D’après Anthropic, l’agent laisse ensuite des commentaires pour préciser les modifications qu’il a effectuées.

Le second agent, Claude Approvals, est conçu pour valider les changements de routine, à condition que la politique interne de l’organisation le permette. Anthropic indique que les équipes ont la possibilité de paramétrer cet agent afin qu’il prenne en compte différents signaux dans son processus de décision, tels que leurs propres classificateurs en langage naturel ou les conclusions générées par Code Review.