Malgré ses milliers de satellites en orbite, Starlink se heurte encore à un obstacle majeur : faire fonctionner son réseau mobile à l’intérieur des bâtiments. Elon Musk compte résoudre ce problème avec de nouveaux boîtiers installés sur les toits, tout en préparant une constellation capable de fournir jusqu’à 150 Mbps aux smartphones.

Trois mois après avoir évoqué, en juillet, l’idée d’installer de petites stations de base de faible puissance (de type femtocell) sur les paraboles Starlink existantes pour étendre son réseau à moindre coût, SpaceX concrétise son projet. Lors des conférences DealBook du New York Times et TomorrowX Summit qui se sont tenues mercredi, Elon Musk a annoncé le lancement prochain d’un boîtier faisant office de micro-antenne relais pour les utilisateurs de Starlink Mobile. Installés sur les toits, ces équipements doivent permettre aux signaux de traverser les murs épais dans les environnements urbains denses.

Contourner le manque de fréquences terrestres

Cette solution matérielle vise à pallier les limites du portefeuille de fréquences terrestres de l’entreprise, actuellement insuffisant pour lancer un service mobile autonome en zone urbaine. À l’échelle nationale aux États-Unis, SpaceX dispose d’environ 15 MHz de spectre AWS-3 (Advanced Wireless Services-3) non apparié, de 40 MHz en bande AWS-4, de 10 MHz en bande H-Block et de 14 MHz de spectre apparié dans la bande des 800 MHz.

Face à cette contrainte, l’option privilégiée par l’entreprise consistait à conclure un accord de type MVNO avec l’un des trois grands opérateurs américains (AT&T, T-Mobile ou Verizon). Ces derniers ayant tous refusé, SpaceX doit s’appuyer sur son spectre spatial en bande moyenne de 2 GHz pour servir d’épine dorsale à son réseau cellulaire américain.

En complément, ses 14 MHz dans la bande des 800 MHz, associés à un réseau de petites stations au sol, sont utilisés pour faire pénétrer les signaux de Starlink Mobile à l’intérieur des bâtiments. En parallèle, l’entreprise cherche à louer au moins 80 000 sites d’antennes relais à travers les États-Unis, en prévoyant un budget présumé de 75 000 dollars par site, soit un total de 6 milliards de dollars.

Une deuxième génération de satellites mobiles prévue pour 2027

Le développement de ce réseau repose également sur le déploiement, à partir de 2027, d’une nouvelle génération de satellites à connexion directe aux téléphones (direct-to-cell Version 2). La FCC a déjà autorisé le lancement en orbite basse de 15 000 de ces appareils, qui seront déployés à l’aide du lanceur Starship.

Actuellement, la flotte de première génération (V1 Mobile) compte environ 650 satellites en orbite. Il s’agit de satellites haut débit V2 Mini auxquels a été ajoutée une charge utile cellulaire, permettant d’assurer des services de messagerie et d’urgence via des partenaires américains comme T-Mobile.

La Version 2 sera équipée d’antennes à réseau phasé plus grandes offrant un débit supérieur. Elon Musk estime que cette nouvelle constellation multipliera par 40 la bande passante de la première version. De son côté, SpaceX annonce une amélioration d’environ 20 fois des performances de liaison par satellite, ainsi qu’une bande passante globale et une densité de données multipliées par près de 100. Dans de bonnes conditions, ces satellites doivent offrir des débits de pointe avoisinant les 150 Mbps et permettre la prise en charge complète de la voix, des données et de la vidéo sur des téléphones standards non modifiés.

Le projet de satellite d’intelligence artificielle StarMind

Au cours de son intervention, Elon Musk a également abordé le développement de StarMind, le système informatique orbital de SpaceX dédié à l’intelligence artificielle. Rappelant que son entreprise exploite déjà pas moins de 11 000 satellites en orbite, ce qu’il estime être le double du reste du monde réuni, le dirigeant a affirmé que la conception d’un satellite d’IA représentait un problème d’ingénierie moins complexe que celui du satellite de communication Starlink V3.

Alors qu’il décrit le Starlink V3 comme une station radio orbitale complexe dotée d’antennes à réseau phasé dépassant les capacités des équipements militaires actuels, Elon Musk présente StarMind comme une structure reposant sur des principes physiques simples.

L’appareil se compose essentiellement d’un grand panneau solaire et d’un radiateur, la surface des panneaux solaires étant environ cinq fois supérieure à celle du radiateur. Au centre du matériel se trouve l’ordinateur spatial : un équipement faisant physiquement le quart de la taille d’un rack Vera Rubin NVL, mais réunissant l’ensemble des capacités d’un système Vera Rubin NVL72.