Choisir un autre navigateur que Safari sur iPhone ne garantit pas de profiter de toutes ses fonctionnalités. Mozilla pointe du doigt les restrictions qu’Apple continue d’imposer aux développeurs, malgré les efforts de l’Europe pour ouvrir iOS à la concurrence.

Depuis 2024, le Digital Markets Act (DMA) oblige Apple à permettre de choisir librement son navigateur sur iOS en Europe. Des règles similaires s’appliquent désormais au Japon. Sur le papier, les navigateurs concurrents et leurs moteurs devraient donc pouvoir accéder à l’écosystème iOS. Mais pour Mozilla, ce n’est pas assez efficace.

Le moteur WebKit, point central du désaccord

Dans un billet de blog récent, la fondation Mozilla affirme qu’iOS n’est toujours pas réellement ouvert aux moteurs de navigateur alternatifs. Des navigateurs comme Firefox sont bien disponibles sur iOS, et des millions d’utilisateurs les auraient choisis plutôt que Safari. Mais ils doivent tous utiliser WebKit, le moteur d’Apple, qui équipe Safari ainsi que les autres navigateurs tiers sur les plateformes de la marque à la pomme.

Selon Mozilla, Apple contraint ainsi les développeurs à reconstruire leurs applications autour de WebKit. Il leur est donc difficile d’apporter leurs propres fonctionnalités sur les appareils d’Apple, car cela supposerait d’utiliser leur propre moteur, comme Gecko pour Mozilla. Cette restriction concerne l’iPhone et l’iPad. À la différence de ces derniers, macOS échappe à cette limitation.

Des conditions jugées pénibles

Apple a dû améliorer le choix de navigateurs sur ses appareils mobiles au titre du DMA, mais continue de s’opposer aux exigences européennes. Mozilla affirme que l’entreprise impose désormais ses propres conditions aux développeurs qui veulent faire approuver un moteur concurrent sur iOS. D’après les dires de Mozilla, ces exigences visent à rendre la démarche « aussi pénible que possible ».

L’une de ces conditions limite la divulgation d’informations non publiques liées à la version iOS de Gecko. Les règles de mise à jour posent un problème plus important encore. Selon Mozilla, installer une version plus récente de Firefox sur un appareil iOS pourrait ne même pas être possible dans le cadre actuel. Apple exigerait apparemment la publication d’une application distincte. Les utilisateurs de Firefox devraient alors transférer leurs données (mots de passe, favoris, historique de navigation) de l’application existante vers le nouveau navigateur basé sur Gecko.

« Les conditions imposées par Apple, y compris un niveau de friction pour l’utilisateur qu’Apple n’accepterait jamais pour ses propres applications, font que la porte ouverte ressemble davantage à une trappe », écrit Mozilla.

La fondation relève que les utilisateurs de Firefox sur iPhone ont déjà montré qu’ils étaient prêts à choisir une alternative à Safari, malgré les restrictions d’Apple. Elle souhaite qu’Apple autorise une expérience de navigation réellement ouverte sur iOS, avec la prise en charge de moteurs tiers tels que Gecko.