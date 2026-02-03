Test Be Quiet! Dark Perk Sym : la souris minimaliste poussée à l’extrême, et ça marche

Habitué à refroidir nos configurations dans un silence de cathédrale, le constructeur allemand be quiet! sort de l’unité centrale pour s’attaquer au marché ultra-concurrentiel des souris gamer. Avec la Dark Perk Sym, la marque reste fidèle à son ADN : un design d’une sobriété absolue, sans la moindre trace de RGB, mais une fiche technique qui vise l’excellence. Proposée à près de 110 €, cette souris ambidextre de seulement 55 g fait le pari risqué du minimalisme visuel pour mieux se concentrer sur la performance brute et l’autonomie.

La Dark Perk Sym adopte un look excessivement simple. © Charles pour Tom’s Hardware

8,5/10 Be Quiet! Dark Perk Sym 99,90€ Voir le verdict Excellent capteur

Patins en PTFE performants

Autonomie record

Micro-switchs ultra réactifs

Logiciel IO Center bien pensé Bouton de réglage de la sensibilité dessous

Plastique ABS et non PBT

Be Quiet!, constructeur allemand, sort de l’unité centrale. Si le constructeur s’était déjà lancé dans les claviers récemment, c’est au tour des souris de voir le jour, avec des modèles gamer intéressants, accessibles, mais surtout, ultra simples. Comme à l’accoutumée, le fabricant mise tout sur les performances, avec un temps de latence par rapport à ses watercoolings. En effet, quand le rétro-éclairage arrive à l’intérieur des PC, les souris se font nettement plus discrètes.

Quel est le prix de la Be Quiet! Dark Perk Sym ?

La Be Quiet! Dark Sym est commercialisée au tarif indicatif de 109,90€ sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Certaines marketplaces peuvent toutefois la vendre à des prix légèrement différents.

Be Quiet! Dark Perk Sym : la fiche technique

La Be Quiet! Dark Perk Sym est une souris gamer légère et compacte, mais aux performances qui n’ont pas à rougir face à la concurrence. Voici ses caractéristiques techniques complètes :

Capteur : PixArt PAW3950

PixArt PAW3950 Sensibilité maximale : 32 000 DPI

32 000 DPI Hauteur de détection : 1 – 2 mm

1 – 2 mm Accélération : 50 G

50 G Polling-rate : Jusqu’à 8 000 Hz

Jusqu’à 8 000 Hz Patins : PTFE

PTFE Autonomie : Jusqu’à 100 heures (en 1000 Hz)

Jusqu’à 100 heures (en 1000 Hz) Connectivité : 2,4 GHz / USB-C

2,4 GHz / USB-C Câble : 1,8 m, USB-C vers USB-A

1,8 m, USB-C vers USB-A Dimensions : 123 × 66 × 39 mm

123 × 66 × 39 mm Poids : 55 grammes

Un design ultra minimaliste

Le fabricant reprend les anciennes habitudes de ses boîtiers PC, et ne propose pas une souris RGB. Ici, la Dark Perk Sym est excessivement simple, allant directement à l’essentiel.

La Dark Perk Sym n’est pas très haute. © Charles pour Tom’s Hardware

On y trouve les clics gauche et droit habituels, ainsi qu’une molette cliquable au centre, mais non débrayable. La souris est toute de noir vêtue, avec un très discret logo de la marque sur le clic droit, c’est tout.

La LED d’activité est très discrète quand elle est éteinte. © Charles pour Tom’s Hardware

Une petite LED d’activité est tout de même disponible, sur la gauche de la souris. Elle indique le niveau de sensibilité du capteur, mais rien d’autre, c’est dommage pour une souris aussi onéreuse, qui dépasse les 100€.

Les boutons programmables sont au nombre de deux. © Charles pour Tom’s Hardware

Sur la tranche gauche, deux boutons programmables, permettent de personnaliser vos actions au travail ou en jeu.

Les patins en PTFE sont remplaçables. © Charles pour Tom’s Hardware

Au-dessous de la Dark Perk Sym, deux patins en PTFE permettent une glisse optimale, et le constructeur a fait abstraction d’un plastique recouvrant la totalité de la surface, pour gagner quelques grammes. En effet, la souris n’accuse que 56 grammes sur la balance, ce qui est ultra léger. Toujours au-dessous, un interrupteur permet d’allumer la souris et un bouton, de régler la sensibilité du capteur.

Une prise en main confortable

La Dark Perk Sym est conçue pour les petites et moyennes mains. Les utilisateurs avec de grandes mains de bûcheron n’opteront certainement pas pour un usage en palm-grip, ce qui s’avèrera assez peu confortable.

Le plastique est de l’ABS sur la Dark Perk Sym. © Charles pour Tom’s Hardware

L’utilisation en claw-grip ou fingertip est tout à fait réalisable, mais elle nécessite un peu plus de technicité de la part de l’utilisateur. C’est un avantage notable cependant pour les gamers qui souhaitent une réactivité maximale.

Le plastique utilisé est de l’ABS, ce qui offre un confort d’usage très agréable. En revanche, ce type de plastique est plus sensible aux traces de doigts que du PBT, et à la transpiration lors de longues sessions de jeu.

De solides performances et un capteur de pointe

Avec son capteur PixArt PAW3950, la Be Quiet! Dark Perk Sym offre des performances de haut vol. Le capteur offre une sensibilité qui monte à 32 000 DPI, et même si l’on n’utilise jamais une telle sensibilité en jeu, il permet d’améliorer les performances globales de la souris. En effet, un capteur qui monte à 32 000 DPI améliore les performances même avec une sensibilité à 2400 DPI, face à des capteurs inférieurs.

La référence de la souris est inscrite au-dessous. © Charles pour Tom’s Hardware

Cette souris peut offrir une fréquence montant jusqu’à 8000 Hz. Par défaut, elle est toutefois configurée avec un polling-rate de 1000 Hz. C’est suffisant pour la majorité des usages, cependant, pour du gaming compétitif, une fréquence maximale est appréciable.

Le capteur supporte une accélération de 50G, nous avons eu du mal en effet à faire décrocher cette souris. C’est un très bon point, pour une tenue parfaite lorsqu’il faut de la réactivité.

La souris, son câble de charge orange et le dongle. © Charles pour Tom’s Hardware

Les patins en PTFE permettent une glisse parfaite de la souris sur un tapis de bonne qualité. Il est d’ailleurs assez impressionnant de voir à quel point cette dernière propose un déplacement parfaitement fluide. Enfin, on peut noter la présence de micro-switchs Omron Optical D2FP-FN2 sur les clics gauche et droit. Ces derniers offrent également d’excellentes performances, en plus d’être plutôt silencieux.

L’autonomie XXL au rendez-vous

Be Quiet! promet jusqu’à 100 heures d’autonomie sur sa souris. Il n’est pas trop difficile de les atteindre, étant donné que cette dernière n’est pas dotée de LEDs RGB. Toutefois, pour atteindre de telles performances, il faut utiliser la souris avec un polling-rate de 1000 Hz. Si l’on monte à 8000 Hz, il faudra supporter une autonomie moins solide.

Le câble de charge est assez long (1,8m). © Charles pour Tom’s Hardware

Nous avons mesuré environ 94 heures d’autonomie pour cette souris, en fonctionnement. C’est un très bon résultat, cela permet de l’utiliser plus de deux semaines sans avoir à la brancher.

Logiciel IO Center

IO Center est le logiciel permettant de piloter les appareils de chez Be Quiet!, le constructeur a lancé cet outil récemment. L’interface est claire, on peut visualiser les différents appareils de la marque connectés. Le premier volet présente les touches, ainsi que la possibilité de remapper certaines, ou de créer des macros.

IO Center est bien pensé et sobre. © Charles pour Tom’s Hardware

Le second volet permet de gérer le niveau de sensibilité de la souris avec divers profils. La petite LED présente sur la souris indique le niveau de sensibilité du capteur. En revanche, pour modifier cette valeur, il faut retourner la souris pour appuyer sur le bouton correspondant au-dessous.

Cinq préréglages de sensibilité sont paramétrables. © Charles pour Tom’s Hardware

Enfin, le troisième et dernier volet présente les réglages généraux de la Dark Perk Sym. Ces derniers permettent entre autres de régler la polling-rate, ou d’activer un mode économie d’énergie.

Le volet de paramétrage est très complet. © Charles pour Tom’s Hardware

De très nombreux réglages sont disponibles, pour que les gamers s’approprient totalement cette souris qui a l’air simple en apparence, mais offre bien plus quand on fouille un peu dans ses paramètres.

Be Quiet! Dark Perk Sym : notre verdict