Test OnePlus 13 : Un smartphone puissant, robuste et très élégant

9/10 OnePlus 13 989.93€ Voir le verdict Très bonnes performances

Superbe écran AMOLED

Recharge rapide et sans fil

Le slider de notifications toujours présent

Certifié IP69 Pas de reconnaissance faciale 3D

Qualité audio un peu légère

OnePlus a lancé ses nouveaux smartphones en ce début d’année. OnePlus 13 et OnePlus 13R remplacent les versions précédentes, dont le OnePlus 12, déjà l’un des plus puissants du marché à l’époque. Ici, le constructeur propose de nouveaux smartphones mais toujours avec sur la gauche, le slider de notifications, ce petit interrupteur à trois positions, permettant de passer le smartphone en mode sonnerie, vibreur ou silencieux.

Avec ceci pour cette nouvelle version, un tarif qui dépasse les 1000€ et pas de version “Pro”, tout est dans le OnePlus 13 qui est là pour offrir le meilleur des performances. Pari tenu ? La réponse dans notre test.

💶 Quel est le prix du OnePlus 13 ?

Le OnePlus 13 existe en deux versions, un modèle doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, quelques dizaines d’euros moins cher que celui avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Voici les tarifs des deux :

OnePlus 13 – 12 / 256 Go : 1029€

OnePlus 13 – 16 / 512 Go : 1079€

Si vous voulez un bon conseil, lorsque l’on met plus de 1000€ dans un smartphone, nous ne pouvons que vous recommander d’opter pour la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, au vu de la différence de tarif assez faible entre les deux versions.

⚙️ OnePlus 13 : Les caractéristiques techniques

Le OnePlus 13 est définitivement un smartphone haut de gamme, avec de très belles spécifications, lui offrant toute la puissance nécessaire. OnePlus est l’un des premiers constructeurs à avoir opté pour le Snapdragon 8 Elite. Voici les caractéristiques complètes :

Écran : AMOLED – 3168 x 1440 px – 510 PPP – 120 Hz LTPO

: AMOLED – 3168 x 1440 px – 510 PPP – 120 Hz LTPO Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mémoire : 12 / 256 Go et 16 / 512 Go

: 12 / 256 Go et 16 / 512 Go Objectif principal : 50 MP, F/1,6, vidéo 4K 60 fps (HDR) / 8K 30 fps (non HDR)

: 50 MP, F/1,6, vidéo 4K 60 fps (HDR) / 8K 30 fps (non HDR) Objectif ultra-grand-angle : 50 MP, f/2, ouverture à 120°

: 50 MP, f/2, ouverture à 120° Téléobjectif : 50 MP, f/2,6, équivalent 73 mm, objectif 6P

: 50 MP, f/2,6, équivalent 73 mm, objectif 6P Caméra frontale : 32 MP, f/2,4

: 32 MP, f/2,4 Batterie : 6000 mAh

: 6000 mAh Charge : filaire SuperVOOC 100 W / SuperVOOC sans fil 50 W

: filaire SuperVOOC 100 W / SuperVOOC sans fil 50 W Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D Dimensions : 162,9 x 76,5 x 8,9 mm

: 162,9 x 76,5 x 8,9 mm Poids : 210 g

: 210 g Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Résistance : IP69

: IP69 OS : OxygenOS 15 basé sur Android 15

📱 Un design soigné et minutieux

Le OnePlus 13 ne révolutionne pas le design par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 12. Il conserve les bords métalliques incurvés et un grand module photo circulaire à l’arrière, similaire à celui du OnePlus 11. Le positionnement du module photo à gauche du panneau arrière pourrait être optimisé, surtout avec la marque Hasselblad à droite, créant une asymétrie visuelle.

En ce qui concerne les ports et boutons, le OnePlus 13 reste fidèle aux standards de OnePlus : des boutons de volume, un tiroir pour deux cartes SIM, un port USB-C pour la recharge et le transfert de données, ainsi qu’un curseur d’alerte pour basculer entre les modes sonore, silencieux et vibreur.

Sur la tranche supérieure, on trouve un émetteur infrarouge, permettant de contrôler divers appareils comme une climatisation, une TV, un vidéo-projecteur, une barre de son, etc.

Quelques améliorations notables ont été apportées. Le OnePlus 13 est plus agréable à tenir grâce à une conception plus fine et légère. La version Midnight Ocean, avec son revêtement en « cuir microfibre », offre une texture douce et agréable au toucher.

La finesse de l’appareil est impressionnante, surtout avec une batterie de 6000 mAh, supérieure à celle de certains concurrents comme le Nothing Phone 2a avec une batterie de 5000 mAh, ou que le Xiaomi 14 avec une batterie bien plus compacte encore.

Une amélioration notable concerne la durabilité, avec les certifications IP68 et IP69. Ces normes garantissent une meilleure résistance à l’eau et à la poussière, permettant même un nettoyage en profondeur, y compris au lave-vaisselle. Un étui de protection est également fourni pour une protection supplémentaire.

L’écran du OnePlus 13, de 6,82 pouces, est presque entièrement plat. Le verre est incurvé sur les côtés, en haut et en bas, offrant une impression de qualité premium.

Malgré des dimensions réduites, le fabricant a réussi à augmenter la capacité de la batterie tout en maintenant une épaisseur inférieure à 9 mm et un poids de 210 g, rendant le OnePlus 13 relativement compact et léger pour sa catégorie.

Le smartphone est disponible en trois coloris : deux avec un dos en verre et une version avec un revêtement en cuir végétalien. Le matériau précis de cette dernière n’est pas spécifié, mais l’avant est protégé par du verre Crystal Shield, remplaçant le Gorilla Glass, avec un film de protection installé d’usine, comme sur la plupart des smartphones Android.

Au dos, sur la version en similicuir qui nous a été envoyée, aucune trace de doigts, c’est très agréable en plus au toucher, et le dos, faut-il le reconnaître, est franchement joli, carton plein ici !

🖥️ Une magnifique dalle OLED

Le OnePlus 13, en tant que smartphone haut de gamme, est équipé d’un écran AMOLED de 6,82 pouces, offrant une expérience visuelle impressionnante. Cette taille d’écran est généreuse et surpasse celle de nombreux autres smartphones, ce qui est un véritable atout.

Avec une résolution de 3168 x 1440 pixels, soit du QHD+, l’écran du OnePlus 13 est d’une qualité exceptionnelle. Sa densité de 510 pixels par pouce le place parmi les meilleurs du marché. Vous avez le choix entre une résolution automatique, maximale ou standard, cette dernière étant moins éclatante mais tout aussi fonctionnelle.

La luminosité maximale atteint 1600 nits, avec des pics locaux à 4500 nits, ce qui surpasse nombre de ses concurrents. Le OnePlus 13 se distingue ainsi par sa capacité à offrir une excellente visibilité en toutes conditions.

L’écran utilise la technologie LTPO, permettant un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 120 Hz. Oppo a été pionnier dans cette technologie sur les smartphones Android.

Dans les paramètres, vous pouvez choisir entre un mode automatique, un mode 120 Hz constant ou un mode 60 Hz constant. Le mode automatique est idéal car il ajuste la fréquence de l’écran en fonction des besoins, optimisant ainsi l’autonomie de la batterie.

Les paramètres incluent également des options pour améliorer les couleurs et la netteté des vidéos, garantissant une qualité optimale pour les films sur Netflix, les vidéos YouTube et autres contenus.

Enfin, vous pouvez ajuster la colorimétrie de l’écran. J’ai initialement opté pour le mode « Naturel », avant de passer au mode « Vif » pour des couleurs plus saturées, bien que l’effet reste subtil, contrairement à certains smartphones Samsung.

💽 De grosses performances

Le OnePlus 13 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, l’un des plus performants du marché à sa sortie. Cette puce est accompagnée de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de stockage UFS 4.0 dans la version testée. Le smartphone intègre également la puce graphique Adreno 830, reconnue comme la plus performante dans le domaine des smartphones.

Sur le benchmark Antutu, le OnePlus 13 obtient un score impressionnant de 2 574 776 points, avec plus d’un tiers attribué à la puce graphique, démontrant ainsi ses excellentes performances.

Sur GeekBench, le processeur atteint près de 3000 points en single-core et environ 9000 points en multi-core, plaçant le OnePlus 13 parmi les smartphones les plus performants du marché.

Qualcomm, autrefois dépassé par Apple en termes de CPU, a su redresser la barre et offrir des performances solides, comme en témoigne le score du OnePlus 13.

En ce qui concerne la RAM et le stockage, les performances sont excellentes avec des vitesses de lecture et d’écriture de 4310 Mo/s et 4341 Mo/s respectivement pour la RAM, avec une latence de seulement 20,1 ns. Bien que ce ne soit pas aussi performant que le Honor Magic 6 Pro en termes de latence, cela reste très impressionnant.

Pour le stockage, les vitesses sont de 2143 Mo/s en lecture et 1595 Mo/s en écriture, ce qui est très bon, même si l’écriture pourrait être légèrement améliorée.

La puce graphique se distingue également sur 3DMark avec des scores élevés dans divers benchmarks, tels que Wild Life et Sling Shot. En jeu, le OnePlus 13 assure une fluidité parfaite, même avec les titres les plus exigeants.

📷 Appareil photo du OnePlus 13

Le OnePlus 13 est équipé de trois capteurs photo, offrant une configuration complète, lesquels sont :

Capteur principal : 50 MP, ouverture ƒ/1,6, taille de pixel 1,12 µm, taille du capteur 1/1,4″, distance focale 23 mm, champ de vision 85°, avec stabilisation optique.

: 50 MP, ouverture ƒ/1,6, taille de pixel 1,12 µm, taille du capteur 1/1,4″, distance focale 23 mm, champ de vision 85°, avec stabilisation optique. Téléobjectif : 50 MP, ouverture ƒ/2,6, taille de pixel 0,8 µm, taille du capteur 1/1,95″, distance focale 73 mm, champ de vision 32,8°, avec stabilisation optique.

: 50 MP, ouverture ƒ/2,6, taille de pixel 0,8 µm, taille du capteur 1/1,95″, distance focale 73 mm, champ de vision 32,8°, avec stabilisation optique. Ultra grand-angle : 50 MP, ouverture ƒ/2 taille du capteur 1/2,75″, distance focale 15 mm, champ de vision 120°, sans stabilisation optique.

Cette configuration permet au OnePlus 13 de capturer des photos de haute qualité, aussi bien en plein jour qu’en faible luminosité. De plus, un flash LED est intégré pour éclairer les scènes sombres, et un microphone sur le module photo permet de capter les sons environnants avec précision.

Le OnePlus 13 se débrouille parfaitement bien en photo. Comme on peut le voir ici, le capteur Hasselblad emprunté à Oppo fonctionne très convenablement. Il permet également de zoomer de manière assez solide !

Ici en effet, on a un grand-angle à x0,6, ce qui est un peu léger toutefois, nous aurions préféré un à x0,5 sur un tel smartphone, mais rien de dramatique. Les photos sont d’une belle qualité.

x0.6 x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100 x120

Quand on commence à zoomer avec le OnePlus 13, les photos restent d’une qualité étonnante jusqu’en x120, où elles sont ici aussi très convenables. Certes, ce n’est pas extraordinaire non plus, mais c’est un zoom x120 numérique, le résultat est tout de même assez solide.

📋 Une interface Oxygen OS toujours agréable

L’interface OxygenOS 15 de OnePlus n’est pas révolutionnaire, mais elle est indéniablement élégante. Basée sur Android 15, elle conserve certaines particularités propres à OnePlus, comme le chiffre 1 en rouge sur l’affichage de l’heure.

Contrairement au Oppo Find X8 Pro par exemple, son frère jumeau, le OnePlus 13 ne surcharge pas son système avec des applications partenaires inutiles. Seules Gemini, Facebook et Netflix sont préinstallées, ce qui reste pratique, bien que l’utilité de Gemini soit encore discutable.

Un aspect que j’apprécie particulièrement est la possibilité de partager des photos avec un iPhone.

OnePlus reconnaît que tout le monde n’utilise pas Android et facilite le partage de photos avec les smartphones Apple. Bien que cela nécessite le téléchargement d’une application spécifique sur l’iPhone en raison des limitations natives du Bluetooth, le processus est fluide et rapide, ce qui est un véritable atout.

🔋 Une batterie très convenable

Le OnePlus 13 se distingue avec sa batterie de 6000 mAh, surpassant ainsi la capacité standard de 5000 mAh de nombreux smartphones de sa catégorie. Cette amélioration lui confère une autonomie impressionnante de plus de 17 heures, mesurée de 100% à 20%. En réalité, l’autonomie totale est encore plus longue, car l’écran peut rester allumé une heure supplémentaire après les 20%.

En matière de recharge, le OnePlus 13 supporte une puissance de 100 watts avec la technologie SuperVOOC en filaire, et 50 watts avec AirVOOC en mode sans fil. Cependant, pour profiter de ces vitesses de charge, un chargeur compatible est nécessaire.

🧐 Notre verdict sur le OnePlus 13