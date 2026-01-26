Test Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : pas d’encoche mais confidentialité XXL pour ce PC étonnant

Un look premium, soigné et élégant, un processeur Qualcomm et une dalle OLED, en apparence, le MagicBook 14 AI d’Honor a tout pour plaire. L’ultrabook haut de gamme du constructeur chinois peut-il rivaliser avec les tenors du domaine ?

Le MagicBook 14 AI est un poids plume dans un look premium. © Charles pour Tom’s Hardware

9/10 Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Voir le verdict L'autonomie solide

La webcam qui se range dans le châssis

Le côté premium et les finitions soignées

La dalle OLED aux couleurs soignées

Les performances du CPU

La large connectique Le stockage UFS aux débits décevants

Les performances du GPU

Le risque de perdre la webcam

Qualcomm a sorti récemment ses processeurs pour ordinateurs portables. Marchant sur les platebandes d’Intel et d’AMD, le fabricant américain s’est lancé sur ce segment afin de s’étendre, sans se cantonner au marché du smartphone. Le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon fait partie de cette petite partie de machines dotées d’un processeur Qualcomm pour PC. Qui dit puce Qualcomm, dit sur le papier : meilleure autonomie, performances robustes, certes, mais ça vaut quoi en vrai ? Nous avons testé ce PC, voici notre avis.

💶 Quel est le prix du MagicBook Art 14 Snapdragon ?

Le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon est commercialisé avec une configuration unique. La machine est vendue au prix de 1699,99€ sur le site du fabricant, avec une configuration dotée de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage.

📑 Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : les caractéristiques

Le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon se dote de caractéristiques solides, avec un processeur signé Qualcomm et une quantité de RAM dans la moyenne haute des ultrabooks. Voici sa configuration :

Processeur : Qualcomm Snapdragon X Elite

Qualcomm Snapdragon X Elite Mémoire : 32 Go LPDDR5

32 Go LPDDR5 Stockage : 1 To SSD

1 To SSD GPU : Qualcomm Adreno

Qualcomm Adreno Écran : OLED – 14,6 pouces – 3120 x 2080 pixels – Tactile – Jusqu’à 700 nits

OLED – 14,6 pouces – 3120 x 2080 pixels – Tactile – Jusqu’à 700 nits Webcam : Full HD 1080p

Full HD 1080p Connectivité : Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / Prise en charge Honor MagicLink

Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / Prise en charge Honor MagicLink Batterie : 60 Wh

60 Wh Capteur d’empreintes digitales : Oui

Oui Dimensions : 316,77 x 223,63 mm x 11,5 mm (L x l x H)

316,77 x 223,63 mm x 11,5 mm (L x l x H) Poids : 1,02 kg

💻 Design et ergonomie

Esthétiquement parlant, le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon fait dans la finesse. L’appareil se la joue concurrent d’un MacBook Air avec une minceur certes très marquée, mais pas extrême non plus. En effet, on peut connecter quelques appareils sur cet ordinateur, ce n’est pas une machine sans connectique.

Le dos du PC se compose uniquement du logo. © Charles pour Tom’s Hardware

Niveau design, ce que l’on remarque le plus rapidement, c’est l’écran de la machine. Ce dernier, adopte des bords ronds, ce qui est encore assez peu commun dans le domaine des PC portables. Apple l’a fait, Huawei aussi, Honor s’y met. Ce que l’on constate surtout, c’est l’absence de webcam. Ni en haut, ni en bas dans une touche, nulle part.

La webcam se range dans la tranche gauche du PC. © Charles pour Tom’s Hardware

C’est bien simple, cette dernière n’est pas connectée, elle est rangée dans son emplacement dans le châssis de la machine. C’est un petit dongle que l’on sort pour le poser sur le support trois points disponible sur la partie supérieure de l’écran. Habile, bien pensé et intelligent, cela permet surtout une confidentialité totale. Bon nombre d’utilisateurs ont peur de se faire pirater leur webcam. Certains sont tentés de mettre des systèmes permettant de cacher cette dernière, déformant au passage les ordinateurs portables. Ici, Honor a trouvé un système très pratique.

La webcam est toute petite, gare au risque de la perdre.

Niveau connecteurs, le MagicBook Art 14 Snapdragon se débrouille bien, il offre de l’USB-C sur la gauche, et de l’USB, du HDMI et du Jack 3,5 mm sur la droite.

Le pavé tactile est toujours de taille XXL sur les ultrabooks maintenant, et dispose de deux microphones sur sa tranche centrale. Ce positionnement semble hasardeux, mais ça fonctionne plutôt bien.

Les enceintes du PC délivrent un son convenable.. © Charles pour Tom’s Hardware

Le clavier est très agréable, en plus d’être rétro-éclairé. Il propose également un capteur d’empreintes digitales sur la partie supérieure droite, dans la touche permettant au passage de démarrer le PC.

Avec une épaisseur maximale de 11,5 mm et un poids de 1,02 kg sur la balance, le MagicBook Art 14 Snapdragon s’annonce comme la solution idéale pour les voyageurs.

🖥️ Écran : une belle dalle OLED

La dalle de 14,6 pouces de cet ordinateur portable et un écran OLED. Les avantages sont nombreux, une luminosité d’environ 700 nits, un contraste infini, ainsi qu’un espace colorimétrique DCI-P3 rempli en totalité. La dalle en question offre une définition de 3120 x 2080 pixels, soit une densité de 258 pixels par pouce.

L’écran du MagicBook 14 AI dispose de bords arrondis. © Charles pour Tom’s Hardware

C’est convenable, pour une dalle d’ordinateur portable, on ne s’attend pas forcément à une densité de pixels excessive. Toutefois, on note un rapport écran / corps de 97%, ce qui est en effet réaliste, au vu des fines bordures de cet écran. Les bords arrondis sont très jolis, mais Windows n’est pas conçu pour cela. Derrière cet effet esthétique très soigné, un manque de praticité causé par le système d’exploitation.

La webcam dispose d’une fixation magnétique. © Charles pour Tom’s Hardware

La dalle est tactile, mais comme bien souvent, nous vous déconseillons d’exploiter cette fonctionnalité. Nonobstant des traces de doigts partout sur votre écran, cela ne vous apportera pas grande praticité avec un ordinateur portable.

⚡ Honor MagicBook Art 14 : quelles performances ?

Honor a fait le choix d’un processeur Qualcomm sur son MagicBook Art 14, c’est pourquoi ce dernier porte la mention de Snapdragon dans son nom. Ici, le Snapdragon X Elite intégré offre un total de 12 cœurs et de 12 threads, cadencés à 3,4 GHz. Avec ceci, tout de même 42 Mo de cache, et un Adreno X1-85 en partie graphique. Chose intéressante, les 32 Go de RAM intégrés sont un réel plaisir, lorsque des machines concurrentes intègrent bien moins de mémoire.

Le Snapdragon X Elite offre de solides performances CPU. © Charles pour Tom’s Hardware

Nous avons testé le PC sur GeekBench en premier lieu, afin d’observer les performances du processeur. C’est franchement pas mal, la puce de Qualcomm se débrouille bien. Avec 2805 points en single-core et 14 288 points en multi-core, le MagicBook Art 14 brille en termes de performances, sur GeekBench du moins.

Pour ce qui est de la partie RAM, c’est assez hétéroclite, avec un débit de 102 Go/s en lecture, mais de seulement 44 Go/s en écriture. Pour jouer aux montagnes russes, les latences de seulement 7,9 ns sont extraordinairement basses, merci la LPDDR5X !

Quant au stockage, avec 1 To de SSD en UFS 4.0, on constate que ce n’est pas terrible. Seulement 3828 Mo/s en lecture, en écriture, c’est la dégringolade, seulement 662 Mo/s, franchement, c’est une déception.

Enfin, la partie graphique, qui nous annonce des performances intéressantes, n’est toujours pas faite pour jouer. Nous avons réalisé quelques tests avec 3DMark, qui nous ont révélé des performances peu flatteuses. Ce n’est en définitive, pas un PC gamer. Les quelques images par seconde dont on peut profiter ne suffiront qu’à peine à jouer à Dofus en haute qualité.

Ce n’est toutefois pas ce que l’on demande à une telle machine, donc on ne peut pas vraiment lui reprocher d’être mauvais en gaming. En revanche, côté rendu graphique, le GPU sera à la traine si vous souhaitez travailler sur du multimédia avec cet ordinateur.

🔋 Autonomie : c’est du solide

Avec pas moins de 13 heures d’autonomie, le MagicBook Art 14 Snapdragon se positionne parmi les bons élèves. Il n’obtient toutefois pas une note extraordinaire. Certains ordinateurs portables peuvent dépasser les 18 heures d’autonomie, mais il se montre honnête. Les performances sont globalement correctes, pour la partie CPU essentiellement, l’autonomie en découle avec des résultats convaincants, malgré la minceur de l’appareil. Il fait moins bien que le Vivobook S15 de chez Asus.

🧐 Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : notre verdict