Test Corsair EX300U : un petit SSD portable performant et compatible MagSafe

Compact, rapide et compatible MagSafe, le Corsair EX00U a tout pour plaire sur le papier. Que vaut-il dans la réalité ? La réponse dans ce test.
- Compatible MagSafe
- Débits en écriture corrects
- Format compact et léger
- Débits en lecture à la traîne
- Câble USB-C pour PC un peu court
Les SSD portables ont pas mal de similitudes, cependant, le Corsair EX300U est assez unique en son genre et tente de se démarquer par des caractéristiques fort intéressantes. Compatibilité MagSafe, très bonnes performances et taille ultra compacte, il a tout pour plaire. Mais les belles promesses sont-elles une réalité ? Avec des débits de 1100 Mo/s promis en lecture et en écriture, ce petit SSD s’annonce très intéressant.
Quel est le prix du Corsair EX300U ?
Le Corsair EX300U existe en trois versions, avec des capacités de stockage de 1 To, 2 To et 4 To. Les prix sur le site du constructeur sont les suivantes :
- EX300U – 1 To : 109,99€
- EX300U – 2 To : 189,99€
- EX300U – 4 To : 374,99€
Il est toutefois possible de les trouver à des tarifs plus intéressants chez des vendeurs tiers comme Amazon ou d’autres marketplaces.
Quelles sont les caractéristiques du Corsair EX300U ?
Le Corsair EX300U, du haut de sa taille ultra compacte, promet de très bons débits en lecture comme en écriture. Voici la liste de ses caractéristiques détaillées :
- Capacité de stockage : 1 To, 2 To, 4 To
- Débit max en lecture : 1100 Mo/s
- Débit max en écriture : 1100 Mo/s
- Connectivité : USB 3.2 Gen 2
- Température de fonctionnement : 0°C – +70°C
- Poids : 98 grammes
Design et contenu du pack
Dans le pack, on retrouve seulement trois éléments, bien que ça soit suffisant. Lesquels sont :
- Le Corsair EX300U
- Un câble USB-C vers USB-C
- Un mini câble USB-C vers USB-C pour iPhone
En effet, si sur sa face avant, ce SSD semble on ne peut plus classique, avec son logo Corsair, c’est à l’arrière que la magie opère. Il est compatible MagSafe, autrement dit, on peut le fixer derrière un iPhone 12 ou version ultérieure, grâce aux aimants intégrés.
Le SSD est gris, plutôt joli et franchement super léger. Il est doté d’une petite LED d’activité à gauche du connecteur USB-C, laquelle s’active quand on écrit dessus en y copiant ou en y enregistrant des données. C’est tout niveau esthétique, on peut ajouter que le boîtier est en plastique, quand d’autres SSD optent pour un boîtier en aluminium.
Des performances convenables
Nous avons pu tester ce Corsair EX300U avec un MacBook Pro M1 Max de 2021, doté de la connectique nécessaire pour permettre d’atteindre les débits maximaux. Le test a été réalisé sur CrystalDiskMark, ATTO et BlackMagic Disk Speed Test.
Sur CrystalDiskMark, les débits sont convenables, avec 948 Mo/s en lecture et 1004 Mo/s en écriture. Toutefois, nous ne sommes pas encore ici aux 1100 Mo/s annoncés par la marque. On rappelle cependant qu’il est inscrit “jusqu’à 1100 Mo/s” sur la boite, c’est le débit maximal que peut atteindre ce SSD.
Sur ATTO Disk Benchmark, les débits sont convenables, on titille les 1000 Mo/s en lecture et en écriture, on les dépasse parfois assez largement, frisant avec la promesse des 1100 Mo/s initiale, c’est très bon.
Sur BlackMagic Disk Speed Test, les performances sont un peu moindres, avec seulement 821 Mo/s en lecture, mais 967 Mo/s en écriture. C’est un peu léger pour les débits annoncés par le constructeur, mais chaque logiciel est différent.
Il est étonnant ici que ça soit le débit en écriture qui soit plus rapide, là où c’est souvent l’inverse.
Est-il pratique à l’usage ?
Le côté MagSafe est super pratique pour les utilisateurs qui prennent pas mal de vidéos avec leur iPhone. Pour 2 To de stockage, il n’y a pas besoin d’aller acheter un iPhone 17 Pro Max à plus de 2000€. Cependant, nous avons trouvé le câble un peu petit pour la connexion à un ordinateur. Soit vous utilisez un PC portable, soit il faudra le mettre correctement sur votre boitier.
Notre avis sur le Corsair EX300U
Malgré des débits en lecture un peu faibles par rapport à la promesse faite par la marque, le Corsair EX300U se montre polyvalent et performant. PC, console ou iPhone, il peut se connecter sur une multitude d’appareils, offrant une compatibilité maximale.