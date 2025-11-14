Test Corsair EX300U : un petit SSD portable performant et compatible MagSafe

Compact, rapide et compatible MagSafe, le Corsair EX00U a tout pour plaire sur le papier. Que vaut-il dans la réalité ? La réponse dans ce test.

Le format du SSD est ultra compact. ©Tom’s Hardware

8/10 Corsair EX300U 234.99€ Voir le verdict Compatible MagSafe

Débits en écriture corrects

Format compact et léger Débits en lecture à la traîne

Câble USB-C pour PC un peu court

Les SSD portables ont pas mal de similitudes, cependant, le Corsair EX300U est assez unique en son genre et tente de se démarquer par des caractéristiques fort intéressantes. Compatibilité MagSafe, très bonnes performances et taille ultra compacte, il a tout pour plaire. Mais les belles promesses sont-elles une réalité ? Avec des débits de 1100 Mo/s promis en lecture et en écriture, ce petit SSD s’annonce très intéressant.

Quel est le prix du Corsair EX300U ?

Le Corsair EX300U existe en trois versions, avec des capacités de stockage de 1 To, 2 To et 4 To. Les prix sur le site du constructeur sont les suivantes :

EX300U – 1 To : 109,99€

EX300U – 2 To : 189,99€

EX300U – 4 To : 374,99€

Il est toutefois possible de les trouver à des tarifs plus intéressants chez des vendeurs tiers comme Amazon ou d’autres marketplaces.

Quelles sont les caractéristiques du Corsair EX300U ?

Le Corsair EX300U, du haut de sa taille ultra compacte, promet de très bons débits en lecture comme en écriture. Voici la liste de ses caractéristiques détaillées :

Capacité de stockage : 1 To, 2 To, 4 To

1 To, 2 To, 4 To Débit max en lecture : 1100 Mo/s

1100 Mo/s Débit max en écriture : 1100 Mo/s

1100 Mo/s Connectivité : USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Température de fonctionnement : 0°C – +70°C

0°C – +70°C Poids : 98 grammes

Design et contenu du pack

Dans le pack, on retrouve seulement trois éléments, bien que ça soit suffisant. Lesquels sont :

Le Corsair EX300U

Un câble USB-C vers USB-C

Un mini câble USB-C vers USB-C pour iPhone

Le EX300U est compatible MagSafe. © Tom’s Hardware

En effet, si sur sa face avant, ce SSD semble on ne peut plus classique, avec son logo Corsair, c’est à l’arrière que la magie opère. Il est compatible MagSafe, autrement dit, on peut le fixer derrière un iPhone 12 ou version ultérieure, grâce aux aimants intégrés.

Le EX300U de chez Corsair est fourni avec 2 câbles. © Tom’s Hardware

Le SSD est gris, plutôt joli et franchement super léger. Il est doté d’une petite LED d’activité à gauche du connecteur USB-C, laquelle s’active quand on écrit dessus en y copiant ou en y enregistrant des données. C’est tout niveau esthétique, on peut ajouter que le boîtier est en plastique, quand d’autres SSD optent pour un boîtier en aluminium.

Des performances convenables

Nous avons pu tester ce Corsair EX300U avec un MacBook Pro M1 Max de 2021, doté de la connectique nécessaire pour permettre d’atteindre les débits maximaux. Le test a été réalisé sur CrystalDiskMark, ATTO et BlackMagic Disk Speed Test.

Test de débit avec CrystalDiskMark – © Tom’s Hardware

Sur CrystalDiskMark, les débits sont convenables, avec 948 Mo/s en lecture et 1004 Mo/s en écriture. Toutefois, nous ne sommes pas encore ici aux 1100 Mo/s annoncés par la marque. On rappelle cependant qu’il est inscrit “jusqu’à 1100 Mo/s” sur la boite, c’est le débit maximal que peut atteindre ce SSD.

Test de vitesse sur ATTO Disk Benchmark – © Tom’s Hardware

Sur ATTO Disk Benchmark, les débits sont convenables, on titille les 1000 Mo/s en lecture et en écriture, on les dépasse parfois assez largement, frisant avec la promesse des 1100 Mo/s initiale, c’est très bon.

Test de performances sur BlackMagic – © Tom’s Hardware

Sur BlackMagic Disk Speed Test, les performances sont un peu moindres, avec seulement 821 Mo/s en lecture, mais 967 Mo/s en écriture. C’est un peu léger pour les débits annoncés par le constructeur, mais chaque logiciel est différent.

Il est étonnant ici que ça soit le débit en écriture qui soit plus rapide, là où c’est souvent l’inverse.

Est-il pratique à l’usage ?

Le côté MagSafe est super pratique pour les utilisateurs qui prennent pas mal de vidéos avec leur iPhone. Pour 2 To de stockage, il n’y a pas besoin d’aller acheter un iPhone 17 Pro Max à plus de 2000€. Cependant, nous avons trouvé le câble un peu petit pour la connexion à un ordinateur. Soit vous utilisez un PC portable, soit il faudra le mettre correctement sur votre boitier.

Notre avis sur le Corsair EX300U