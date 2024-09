Test de l’Asus Vivobook S15 : l’IA à portée de main, avec quelques compromis

L’Asus Vivobook S15 est le premier ultrabook du constructeur -et l’un des premiers du marché- à intégrer le processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm. Offrant un design élégant, un écran OLED de qualité et une autonomie prometteuse, il promet une expérience utilisateur fluide et innovante à grand renfort d’IA. Mais l’architecture ARM et les performances du GPU sont-elles à la hauteur des attentes ? Découvrons-le ensemble.

8,5/10 Asus Vivobook S15 1499€ Voir le verdict Le design

Les performances bureautiques et IA

L'autonomie

La connectique complète L'incompatibilité avec certains logiciels

Les performances GPU

La démocratisation de l’intelligence artificielle ouvre actuellement la voie à une nouvelle ère informatique ; le Snapdragon X Elite, avec son unité de traitement dédiée à l’IA, représente un pas important dans cette direction. L’Asus Vivobook S15, l’un des premiers ultrabooks à intégrer le SoC de Qualcomm, s’annonce donc comme un véritable pionnier : faisant partie de la nouvelle gamme “Copilot+ PC” de Microsoft, il promet en effet une intégration poussée de l’IA dans l’utilisation quotidienne. Mais cette promesse se traduit-elle vraiment par une expérience utilisateur convaincante ?

💶 Quel est le prix de l’ASUS Vivobook S15 ?

L’Asus Vivobook S15 est proposé en deux versions. La version de base, équipée de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, est disponible au prix de 1299 € sur le site d’Asus. Une version avec 32 Go de RAM est également proposée chez certains revendeurs pour 1499,99 €.

Ces deux versions sont équipées du Snapdragon X Elite X1E-78-100, le modèle le moins performant -mais aussi le plus abordable- de la gamme. Asus pourrait par la suite lancer d’autres versions équipées de processeurs Snapdragon X Elite plus puissants, voire un éventuel modèle équipé du Snapdragon X Plus.

📑 ASUS Vivobook S15 : les caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques techniques clés de l’Asus Vivobook S15 :

Processeur : Qualcomm Snapdragon X Elite

Partie graphique : Qualcomm Adreno

Mémoire : 16 Go ou 32 Go, LPDDR5X à 8448 MHz

Stockage : 1 To

Clavier : rétro éclairé RGB (une zone)

Ecran : 15,6 pouces, OLED, 120 Hz maxi, 2880 x 1620 pixels, format 16:9, 600 nits max

Webcam : 1080p, infra rouge, interrupteur manuel

Connectivité : 2 USB C (compatibles Thunderbolt 4), 2 USB A, HDMI 2.1, jack 3,5 mm, microSD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Batterie : 70 Wh

Chargeur : USB C 90 W

Lecteur d’empreintes digitales : Non

Dimensions : 35,2 x 22,7 x 1,6 cm

Poids : 1,42 kg

💻 Design et fonctionnalités

©Tom’s Hardware

L’Asus Vivobook S15 séduit par son design élégant et sa conception soignée. Son châssis en aluminium gris clair lui confère un aspect haut de gamme, tandis que son format compact et léger le rend facilement transportable.

Le Vivobook S15 ne dispose pas de lecteur d’empreintes digitales, mais sa webcam 1080p compatible Windows Hello permet de déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale. Un volet de confidentialité permet de masquer la webcam pour plus de sécurité.

Connectique

©Tom’s Hardware

La connectivité est complète, avec deux ports USB-A, deux ports USB-C (compatibles Thunderbolt 4), une sortie HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD et une prise jack 3,5 mm. On regrettera cependant que les ports USB-A soient regroupés du même côté. L’ultrabook prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

©Tom’s Hardware

Clavier

L’un des aspects les plus surprenant du Vivobook S15 est son clavier RGB. Il est ici possible de personnaliser l’éclairage des touches avec différentes couleurs et effets visuels. Bien que visuellement amusant, l’intérêt d’un clavier RGB sur un ultrabook reste tout de même discutable.

Le clavier intègre une touche “CoPilot”, placée à côté de la barre d’espace, qui permet d’accéder à l’assistant intelligent de Microsoft. Une autre touche permet d’insérer rapidement des emojis ou des GIF dans les conversations.

©Tom’s Hardware

Le large pavé tactile offre de son côté une glisse fluide et prend en charge plusieurs gestes, notamment pour le contrôle du volume, de la luminosité, du menu ScreenXpert et la navigation dans les vidéos.

Audio

Les deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés dans l’ultrabook offrent une excellente qualité audio, avec un bon équilibre des fréquences et une puissance suffisante pour profiter de la musique sans casque.

🖥️ L’écran de l’ASUS Vivobook S15

L’Asus Vivobook S15 est équipé d’un écran OLED de 15,6 pouces, une caractéristique commune à la plupart des ultrabooks de 2024. L’écran offre une qualité d’affichage remarquable, avec des couleurs éclatantes, des noirs profonds et une luminosité maximale mesurée à 604 nits. Mais comme souvent avec les écrans OLED, la dalle est brillante et sujette aux reflets, ce qui peut être gênant dans certaines conditions d’éclairage.

L’écran affiche une définition de 2880 x 1620 pixels au format 16:9, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz. Un mode adaptatif permet de basculer automatiquement entre les deux fréquences en fonction de l’alimentation (60 Hz sur batterie, 120 Hz sur secteur). La colorimétrie est excellente, avec un Delta E moyen de seulement 1,7 en mode HDR et 1,1 en mode SDR.

©Tom’s Hardware

⚡ Asus Vivobook S15 : quelles performances ?

Le Vivobook S15 est équipé du Snapdragon X Elite X1E-78-100, le modèle le moins puissant de la gamme, avec 12 cœurs cadencés à 3,4 GHz. Contrairement aux processeurs Intel ou AMD, les cœurs du Snapdragon X Elite ne sont pas multi-threadés. En termes de calculs bruts, le Snapdragon X Elite offre de bonnes performances, comparables à celles du Core Ultra 7 155H d’Intel. Il surpasse même ce dernier de 5% sur le test multicœurs de Geekbench 6.

Le point faible du Snapdragon X Elite, et donc du Vivobook S15, réside dans les performances médiocres de son iGPU Adreno. Les tests Geekbench et 3D Mark montrent que l’Adreno est clairement à la traîne par rapport à l’iGPU Intel Arc, avec des scores jusqu’à deux fois moins élevés.

©Tom’s Hardware

Le NPU Hexagon du Snapdragon X Elite excelle dans les tâches d’IA. Il surpasse largement les NPU intégrés aux puces Intel Core Ultra et AMD Ryzen actuelles. Les tests AI Computer Vision de l’application Procyon confirment la supériorité du NPU de Qualcomm dans ce domaine.

L’architecture ARM du Snapdragon X Elite nécessite des applications spécifiquement développées pour cette architecture ou fonctionnant en mode émulation. Bien que la plupart des applications courantes fonctionnent correctement, certaines ne sont pas compatibles, en particulier lorsqu’elles exigent un jeu d’instructions non pris en charge.

🔋 Autonomie

L’Asus Vivobook S15 est équipé d’une batterie de 70 Wh, promettant une autonomie maximale de 18 heures selon le constructeur. Cependant, dans des conditions d’utilisation réelles (luminosité à 200 nits, lecture vidéo en streaming sur Netflix), l’autonomie mesurée est d’environ 14 heures et 17 minutes. Bien qu’inférieure à celle annoncée, cette autonomie reste excellente, comparable à celle d’autres ultrabooks équipés de processeurs Intel Core Ultra. Le chargeur USB-C de 90 W fourni permet de recharger la batterie à 60% en 40 minutes.

©Tom’s Hardware

🧐 ASUS Vivobook S15 : notre verdict

L’Asus Vivobook S15 est un ultrabook séduisant qui marque une étape importante dans l’intégration de l’IA aux PC portables. Son processeur Snapdragon X Elite offre de bonnes performances CPU et excelle dans les tâches d’IA, mais son GPU Adreno montre assez vite ses limites. L’autonomie est excellente, le design soigné et l’écran OLED de qualité.

L’architecture ARM et la compatibilité limitée de certaines applications peuvent cependant constituer un frein pour certains utilisateurs. La question se pose donc : l’Asus Vivobook S15 est-il le bon choix ? Si les promesses de l’IA vous attirent et que vous utilisez principalement des applications courantes, alors oui. Dans le cas contraire, un ultrabook “traditionnel” pourrait être plus adapté à vos besoins.