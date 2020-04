Un AMD FX-8350 dépasse les 8,1 GHz, à voir en vidéo

En 2012, AMD lançait son nouveau Bulldozer, le FX-8350. Un processeur gravé en 32 nm, armé de huit cœurs et huit threads, avec une fréquence de base de 4 GHz et une fréquence maximale de 4,2 GHz et un TDP de 125W. Le bien connu Der8auer, capable de pousser un Core i9-9900K à 7,6 GHz, a établi un nouveau record avec l’AMD FX-8350 : 8,127 GHz.

Pour parvenir à une telle fréquence, Der8auer a monté la tension vCore à 1,92 volt. Il a utilisé une carte mère Asus 970 Pro Gaming et de la mémoire Corsair DDR3-2666. L’overclockeur partage son exploit dans la vidéo ci-dessus.

Le Ryzen 3 3300X à l’œuvre sur Cinebench R20 et R15

172 points sur CinebenchR15

Bien entendu, le processeur est refroidi sous azote liquide. Notez que même avec une fréquence sur un cœur aussi élevée, la puce reste moins véloce que des modèles plus récents. Ainsi, elle obtient un score monocœur de 172 points sur Cinebench R15. À titre de comparaison, un Ryzen 5 2600X à 3,6 GHz marque 176 points.

Source : TechPowerUp