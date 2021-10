Un APU AMD armé d’un iGPU RDNA 2 testé sur UserBenchmark avec de la DDR5

En début d’année prochaine, AMD pourrait dégainer des APU Ryzen 6000, nom de code Rembrandt. Une gamme assez alléchante sur le papier, puisqu’elle serait la première à intégrer des iGPU RDNA 2 et à prendre en charge la mémoire DDR5 chez AMD. En outre, il est probable que ces puces bénéficient de plus de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache. Quelqu’un a un échantillon en sa possession et l’a soumis à quelques tests sur UserBenchmark.

La puce prend place dans une machine Corsair Xenomorph et utilise un socket FP7. Son identité exacte est incertaine. Elle porte le code 100-000000518-41_N et embarque 8 cœurs / 16 threads ; le logiciel donne une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence Boost de 3,9 GHz. Il s’agit potentiellement d’un Ryzen 7 6800H ou d’un Ryzen 9 6900 HS/HX.

Les AMD Ryzen Threadripper 5000 reportés à 2022 ?

Résultats CPU et GPU

Le tableau ci-dessous consigne les résultats obtenus par le processeur et les compare à ceux des Core i7-11800H et Ryzen 7 5800H. Notez qu’il s’agit de moyennes pour ces deux derniers et de résultats uniques pour le Ryzen 6000. En outre, celui-ci collabore avec une unique barrette de DDR5-4800.

Processeur Core i7-11800H Ryzen 7 5800H 100-000000518-41_N Score mémoire 70 76,6 67,9 Score 1 cœur 161 132 111 Score 2 cœurs 315 257 228 Score 4 cœurs 592 496 399 Score 8 cœurs 995 875 740

L’iGPU RDNA 2 est identifié par le code 1CFA 0004. Malheureusement, nous ne connaissons ni le nombre d’unités de calcul ni la fréquence. Il n’a que 512 Mo de VRAM. Ses résultats sont mis en perspective avec ceux d’une GeForce MX350 de NVIDIA et de l’Iris Xe DG1 d’Intel.

Solution graphique 1CFA 0004 GeForce MX350 Iris Xe DG1 Lighting 29,5 IPS 24,8 IPS 23,6 IPS Reflection 131 IPS 26,6 IPS 27,2 IPS MRender 9,7 IPS 17,3 IPS 29,2 IPS Gravity 33,7 IPS 24,2 IPS 31,6 IPS

[User BM] Unknown CPU

CPU: AMD Eng Sample: 100-000000518-41_N (8C 16T)

Frequency: 3900 MHz

CPUID: A40F00 (AuthenticAMD)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 111, -33.1%

Multi: 1308, -24.7%

GPU: Radeon

VRAM: 0.5 GBhttps://t.co/qd081m953Y — Benchleaks (@BenchLeaks) October 20, 2021

Source : Tom’s Hardware US