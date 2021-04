AMD : la feuille de route des APU en fuite

Sur Twitter, un utilisateur a publié la feuille de route d’AMD pour les prochains mois concernant les APU. Celle-ci a été validée par kopite7kimi, une source fiable ; bien sûr, comme toujours, recevez ces informations avec prudence, d’autant plus pour les prévisions à long terme. Cette feuille de route dévoile les plans de l’entreprise sur le segment des APU dans quatre domaines : HP (High Power), LP (Low Power), ULP (Ultra-Low Power) et ELP (Extreme Low Power). Comme indiqué, toutes ces appellations désignent des puces avec des TDP de respectivement 45 W, 15 W, 9 W et 4,5 W.

Cezanne H et U et Lucienne U sont déjà sortis : il s’agit des Ryzen 5000 pour PC portables lancés en début d’année. Les Cezanne sont sous architecture Zen 3 et les Lucienne sous architecture Zen 2. Les successeurs directs des Cezanne seraient les Ryzen 6000 Rembrandt ; la descendance des Lucienne, les Barcelo. Les premiers auraient droit à une architecture CPU Zen 3+ et à des solutions graphiques intégrées Navi 2 (RDNA 2). Gravés en 6 nm, ils prendraient en charge la mémoire DDR5/LPPDR5. Moins bien lotis, comme les Lucienne, les Barcelo recevraient simplement des cœurs CPU Zen 3. Ils reposeraient toujours sur un nœud 7 nm.

Zen 2 et Navi 2 pour les APU Van Gogh

Sur le segment des processeurs ULP, la feuille de route confirme l’existence des APU Van Gogh. Comme le mentionnaient de précédentes fuites, ceux-ci proposeraient bien une étrange association Zen 2 / Navi 2 et géreraient la mémoire LPDDR5. Plus tard, AMD proposerait des APU Dragon Quest, similaires sur le papier.

Enfin, la catégorie ELP, pour l’instant vacante, accueillerait des APU Pollock d’ici 2022. Gravés en 14 nm, ces processeurs resteraient sur la première architecture Zen.

Dans un autre registre, kopite7kimi a ajouté que les processeurs desktop Warhol, sous architecture Zen 3+, ne seraient non pas gravés en 7 mais en 6 nm. Cette série pourrait être l’une des raisons pour laquelle Gigabyte a récemment enregistré plusieurs cartes mères sur chipset X570S.