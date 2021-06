Un cliché du premier GPU dédié de Zhaoxin

En juillet 2020, une feuille de route de l’entreprise chinoise Zhaoxin mentionnait l’arrivée d’un GPU dédié en 2021. Gravé en 28 nm par TSMC, il était annoncé avec une puissance thermique de 70 W. C’est peut-être le GPU capturé ci-dessous.

On le voit brancher à un moniteur BenQ et en train d’exécuter le benchmark Unigine Heaven. Ce GPU est l’œuvre de GlenFly Technology, une filiale de Zhaoxin. Cette image a été découverte par Löschzwerg puis relayée par Tom’s Hardware US. Le Tweet de Löschzwerg rapporte des propos tenus sur le forum chinois Baidu selon lesquels cette « image montre prétendument un dGPU annulé par Zhaoxin (兆芯) appelé « Ji Rui » 3000 (极瑞3000) exécutant Unigine Heaven ». Difficile d’infirmer ou de confirmer ces propos ; en tout cas, ni Zhaoxin ni GlenFly Technology n’ont pour l’instant annoncé officiellement un tel GPU.

Un GPU modeste

Au moment où la photographie a été prise, le benchmark était effectué à une fréquence d’image de 32 IPS. L’inauguration du benchmark Heaven, basé sur le moteur Unigine, remonte à octobre 2009. Selon la page Wikipedia, la version la plus récente est la Heaven 4.0 publiée en janvier 2013. Par conséquent, les cartes graphiques récentes peuvent tout à fait délivrer plusieurs centaines d’IPS dans ce test ; les 32 IPS du GPU affiché ici témoignent donc, a priori, de sa puissance relativement modeste.

Au niveau de sa conception, la carte graphique adopte apparemment un format low profile. Son système de refroidissement se compose d’un radiateur surmonté d’un unique ventilateur. C’est sans doute suffisant pour dissiper la chaleur dégagée, puisqu’à défaut de connecteur d’alimentation externe, le GPU puise son énergie de son slot PCIe ; autrement dit, il consomme au maximum 75 W. Enfin, il possède un port HDMI et un port D-Sub.