Un impressionnant rendu d’animaux en temps réel sous Unreal Engine 4

Epic Games vient tout juste de sortir la version 4.26 de son Unreal Engine ; une mouture qui promet de faciliter la création « d’humains et d’animaux convaincants ». Comment ? Grâce à un outil de rendu et de simulation baptisé Hair & Fur (cheveux et fourrure en français). Afin d’illustrer les possibilités offertes par cet outil, le studio Weta Digital a publié il y a quelques semaines cette impressionnante vidéo mettant en scène des animaux ; elle est rendue en temps réel par une RTX 3090.

Si seul l’extrait vous intéresse, celui-ci débute à partir de 3:47 et s’achève vers 5:10.

Dans la lignée du HairWorks et du TressFX

Le descriptif mentionne : « Epic Games s’est associé à Weta Digital pour ce court métrage d’animation exclusif, créé dans Unreal Engine à l’aide du nouvel outil de simulation et de rendu Hair & Fur. Celui-ci sera mis à la disposition de tous les utilisateurs plus tard dans l’année dans Unreal Engine 4.26. Weta Digital a également tiré parti des fonctions Control Rig et Animation in Sequencer d’Unreal Engine pour créer le suricate, et le Movie Render Queue pour l’exportation ».

Rendre correctement les effets de chevelure ou de fourrure est une gageure depuis plusieurs années. Le NVIDIA HairWorks implémenté dans le jeu The Witcher 3, ou le TressFX d’AMD, qui animait notamment la chevelure de Lara Croft, représentent sans doute les tentatives les plus célèbres dans des jeux vidéo. L’avenir nous dira si Hair & Fur parvient à tirer son épingle du jeu… et des cheveux.

