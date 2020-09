Une RTX 3090 fait tourner la démo technique Marbles at Night à 1440p 30 ips en temps réel

Vous vous souvenez sans doute de Marbles RTX, une impressionnante démo technique qui tournait sur une seule Quadro RTX 8000 publiée par NVIDIA en mai dernier. Voici Marbles at Night : la même chose, mais de nuit, et surtout, rendu par une seule RTX 3090.

En effet, cette démo technologique, tout en ray tracing, tourne en temps réel sur une unique RTX 3090. Cela, en 1440p et à 30 images par seconde. NVIDIA a présenté cette séquence à l’occasion de l’évènement autour de ses GPU Ampere GeForce RTX 3090, 3080 et 3070.

Une carte à 1550 euros plutôt qu’à 7500 euros

Pour le moment, cette démo n’est pas téléchargeable et on ignore si NVIDIA a l’intention de la rendre public. En tout cas, elle donne un bon aperçu des graphismes de nos futurs jeux vidéo et témoigne des progrès apportés par l’architecture Ampere : la Quadro RTX 8000 utilisée pour Marbles RTX coûte environ 7500 euros, tandis que la RTX 3090 est attendue à 1550 euros.

Comme le mentionne NVIDIA dans le descriptif, Marbles at Night comporte des centaines de lumières dynamiques en ray tracing et plus de cent millions de polygones. Elle s’appuie sur les technologies Omniverse et DLSS de la firme. En bonus, on a également droit à une vidéo Behind the Scenes pour en découvrir davantage sur le processus de création.