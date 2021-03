Un joueur de GTA Online réduit les temps de chargement de 70 % et empoche 10 000 dollars

En grande partie grâce à son mode Online, Grand Theft Auto V, malgré ses – bientôt – six années au compteur, reste l’un des titres les plus populaires du marché. En revanche, ses temps de chargement sont longs, surtout en multi. Un joueur, répondant au nom de t0st, agacé par les 6 minutes d’attente qu’il devait subir lors du lancement d’une session, a mis au point un correctif non officiel ; et celui-ci s’est avéré très efficace. Jugez plutôt : il lui a permis de réduire de 70 % les temps de chargement. Grâce à sa méthode, ceux-ci n’excèdent plus 1 minute et 50 secondes environ. Ayant eu connaissance de cette solution miracle, Rockstar a décidé de la reprendre à son compte et la distribuera à tous par le biais d’une mise à jour.

Pour jouer à GTA Online, t0st utilise une machine armée d’un processeur AMD FX-8350, de 16 Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070. Le titre est installé sur un SSD Kingston. En dépit de cette configuration largement suffisante pour profiter du titre de Rockstar, les temps de chargement duraient jusqu’à 6 minutes pour le mode Online. En se plongeant dans le code du jeu, t0st a trouvé le moyen de les raccourcir drastiquement. Il détaille sa solution ici.

Rockstar fait un geste

Depuis, Rockstar a pris contact avec t0st. Le studio intégrera le correctif que ce dernier a conçu dans une mise à jour officielle. Afin de récompenser t0st de son travail, Rockstar, qui accorde d’ordinaire des primes dans le cadre de son programme Bug Bounty, a décidé de lui verser une gratification de 10 000 dollars.

Source : PCGamer