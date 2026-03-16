Prix de la RAM : pourquoi les pénuries devraient durer plus longtemps que prévu

Malgré une pénurie mondiale faisant grimper les prix, les fabricants de mémoire DRAM comme Samsung et SK hynix limitent leurs investissements par crainte d’un retournement de marché et d’une surproduction à l’horizon 2028.

Le secteur de la mémoire vive (DRAM) traverse actuellement une période de tensions caractérisée par une hausse marquée des prix contractuels et une disponibilité limitée. Pourtant, les principaux fabricants mondiaux, dont les sud-coréens Samsung et SK hynix, adoptent une stratégie prudente concernant l’extension de leurs capacités de production.

Une anticipation du cycle de marché

Selon des informations rapportées par Chosun Biz, Samsung prévoit que le cycle actuel de forte demande pour la mémoire DRAM pourrait s’estomper d’ici 2028. Cette perspective conduit l’entreprise à aligner ses investissements sur les prévisions de demande à long terme afin d’éviter un phénomène de surproduction.

L’industrie garde en mémoire la période consécutive à la pandémie de COVID-19, durant laquelle le ralentissement de la demande dans les secteurs des ordinateurs personnels et des serveurs d’entreprise avait engendré des stocks excédentaires. Pour les fournisseurs, l’enjeu est aujourd’hui de ne pas répéter ce scénario en investissant de manière disproportionnée dans de nouvelles infrastructures de production.

Répercussions sur les secteurs dépendants

L’augmentation des coûts de la mémoire DRAM a des conséquences directes sur l’ensemble de la chaîne de valeur électronique. Il est estimé que cette hausse pourrait accroître le coût de fabrication (Bill of Materials) des smartphones de près de 25 %. Une telle progression tarifaire risque d’entraîner une diminution des volumes d’expédition de terminaux mobiles à l’échelle mondiale.

© Sk Hynix

Le secteur des ordinateurs personnels subit également ces tensions. Des analystes de l’IDC soulignent que les difficultés d’approvisionnement et le coût élevé des composants rendent la stabilité du marché des PC incertaine.

Un équilibre complexe entre production et demande

Actuellement, la demande reste soutenue, notamment pour les mémoires à haute bande passante (HBM) utilisées dans les infrastructures technologiques. Pour répondre aux besoins immédiats, une augmentation de la capacité de production semble nécessaire. Toutefois, SK hynix a réitéré sa volonté de rester vigilant quant à l’ouverture de nouvelles lignes de production.

La stratégie des fabricants consiste donc à répondre aux besoins critiques actuels tout en se préparant à une stabilisation future du marché. En l’absence d’une augmentation massive de l’offre, les niveaux de prix actuels pourraient devenir une norme durable pour les composants de mémoire et les produits de consommation associés.