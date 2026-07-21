Dans ce pays, les prix de la RAM ont explosé de plus de 400%

Les tarifs de la mémoire DDR5 continuent de progresser en Allemagne, et juillet 2026 marque un nouveau record depuis le début de la hausse observée l’année précédente.

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Selon des données compilées par le site 3D Center auprès de plusieurs revendeurs allemands, l’indice de prix de la DDR5 s’établit désormais à 448 % des niveaux enregistrés en juillet 2025. Pour rappel, janvier et février 2026 avaient déjà constitué des points hauts avec un indice à 440 %. Juin 2026 affichait, lui, un indice de 419 %. La progression entre juin et juillet représente donc une hausse notable en l’espace d’un seul mois.

Les données couvrent plusieurs formats de kits DDR5, notamment les configurations 8 Go, 16 Go, 24 Go, 32 Go et 48 Go, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble assez représentative du marché allemand.

Quasi-totalité des kits touchés

Ce qui distingue juillet des mois précédents, c’est l’étendue de la hausse. Auparavant, seule une partie des références était concernée. Ce mois-ci, presque tous les kits enregistrent une augmentation de prix, à deux exceptions près : le kit 2x 48 Go DDR5-6400 et le kit 2x 24 Go DDR5-7200.

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Les configurations les plus affectées sont le 2x 16 Go DDR5-6000 CL28 et le 2x 16 Go DDR5-7200+, avec des hausses mensuelles comprises entre 16 et 17 %. Le kit 2x 16 Go DDR5-6000 CL28 affiche par ailleurs une augmentation de 267 % sur un an, selon le tableau publié par 3D Center. D’autres références enregistrent des progressions mensuelles allant de 2 à 14 %.

Un marché qui pèse sur les acheteurs

Ces niveaux de prix rendent les achats et les mises à niveau de PC de plus en plus difficiles à justifier financièrement pour les consommateurs.

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Ces données sont propres au marché allemand et ne reflètent pas nécessairement la tendance mondiale, même si elles restent cohérentes avec les évolutions observées dans d’autres régions.