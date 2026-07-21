Dans ce pays, les prix de la RAM ont explosé de plus de 400%

Les tarifs de la mémoire DDR5 continuent de progresser en Allemagne, et juillet 2026 marque un nouveau record depuis le début de la hausse observée l’année précédente.
Selon des données compilées par le site 3D Center auprès de plusieurs revendeurs allemands, l’indice de prix de la DDR5 s’établit désormais à 448 % des niveaux enregistrés en juillet 2025. Pour rappel, janvier et février 2026 avaient déjà constitué des points hauts avec un indice à 440 %. Juin 2026 affichait, lui, un indice de 419 %. La progression entre juin et juillet représente donc une hausse notable en l’espace d’un seul mois.
Les données couvrent plusieurs formats de kits DDR5, notamment les configurations 8 Go, 16 Go, 24 Go, 32 Go et 48 Go, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble assez représentative du marché allemand.
Quasi-totalité des kits touchés
Ce qui distingue juillet des mois précédents, c’est l’étendue de la hausse. Auparavant, seule une partie des références était concernée. Ce mois-ci, presque tous les kits enregistrent une augmentation de prix, à deux exceptions près : le kit 2x 48 Go DDR5-6400 et le kit 2x 24 Go DDR5-7200.
Les configurations les plus affectées sont le 2x 16 Go DDR5-6000 CL28 et le 2x 16 Go DDR5-7200+, avec des hausses mensuelles comprises entre 16 et 17 %. Le kit 2x 16 Go DDR5-6000 CL28 affiche par ailleurs une augmentation de 267 % sur un an, selon le tableau publié par 3D Center. D’autres références enregistrent des progressions mensuelles allant de 2 à 14 %.
Un marché qui pèse sur les acheteurs
Ces niveaux de prix rendent les achats et les mises à niveau de PC de plus en plus difficiles à justifier financièrement pour les consommateurs.
Ces données sont propres au marché allemand et ne reflètent pas nécessairement la tendance mondiale, même si elles restent cohérentes avec les évolutions observées dans d’autres régions.