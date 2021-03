Un mod Second Wind prometteur pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Cemu

Il ajoute de nouvelles quêtes et zones, des ennemis inédits et pas mal d’armes et armures.

Peu de temps après la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la version Wii U avait débarqué sur l’émulateur Cemu. Au fil des années, la communauté l’a enrichie de nouvelles fonctionnalités. Il est par exemple possible de désactiver le Cel Shading ou de jouer en réalité virtuelle. Dans un autre registre, une équipe d’une cinquantaine de personnes travaille actuellement sur une extension non-officielle intitulée Second Wind.

Selon le descriptif, ce projet se définit comme un « DLC gratuit et à grande échelle pour Breath of the Wild. Il propose des tonnes de nouveau contenu, dont des quêtes, des armes, des PNJ et des ennemis. Il remanie le contenu existant comme les sanctuaires, ajoute de nouveaux mécanismes comme l’artisanat et apporte de nombreuses améliorations au jeu de base. Visitez de nouvelles zones, relevez de grands défis et bien plus encore, dans un projet auquel plus de 50 personnes contribuent ! »

Quinze quêtes et huit zones supplémentaires

Plus précisément, Second Wind ajoutera à terme quinze quêtes secondaires, huit nouvelles zones, une trentaine d’armes et d’armures, huit ennemis, une trentaine d’animaux, treize boss et vingt PNJ.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez le suivre sur le Discord officiel. De nombreuses autres vidéos sont également disponibles sur les chaînes des dénommés CEObrainz et Waikuteru, deux contributeurs.

