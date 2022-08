Un PC Gamer Asus à prix cassé chez Boulanger !

Rendez-vous vite chez Boulanger pour profiter du PC Gamer Asus DASH-TUF515PC-HN114W à prix mini ! On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Les bons plans pleuvent en cette rentrée scolaire ! Aujourd’hui, on a trouvé une pépite chez Boulanger : le PC Gamer Asus DASH-TUF516PC-HN114W avec une réduction exceptionnelle de -50€. Vous pouvez ainsi vous procurer le PC portable pour seulement 849,99€ au lieu de 899,99€.

Parmi tous les avantages du PC portable, on note :

Son processeur Intel Core i5 11300H

Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX

Son écran 15,6”

Ses 8Go de RAM

Ses 512Go de stockage SSD

Un PC parfait pour jouer à des jeux exigeants ou encore faire du traitement de photos

Optimisé pour le jeu, le PC Gamer Asus DASH-TUF516PC-HN114W vous propose ainsi des performances exceptionnelles avec un châssis ultrafin et surtout, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX. Sa dalle est rapide et va jusqu’à 240Hz et il propose jusqu’à 16,6 heures d’autonomie. Vous pouvez ainsi jouer chez vous, mais aussi en déplacement sans craindre de coupure.

Et pour des sessions de jeu encore plus longues, il propose 5 caloducs qui éloignent la chaleur des éléments importants de votre PC comme le processeur ou sa carte graphique. Les composants de votre PC gardent ainsi une température optimale et vous évitez tous les risques de surchauffe. Son écran mat est également conçu pour éviter les risques de fatigue oculaire.

Très polyvalent, il ne plaira pas qu’aux gamers. Sa carte graphique est en effet également idéale pour le traitement photo ou vidéo ou encore de nombreuses applications STIM (Sciences, Technologie, Ingenierie et Mathématiques). Il est aussi parfait pour commencer le streaming et, bien évidemment, toutes les tâches de bureautique les plus courantes.

Précisons qu’en prime, si vous achetez ce PC à prix cassé chez Boulanger, vous profitez aussi d’un mois d’abonnement offert pour le Xbox Game Pass. Vous pourrez ainsi jouer sans restriction à tous vos jeux favoris.

Pour en savoir plus sur ce PC, rendez-vous vite sur le site de Boulanger !

