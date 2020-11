Un PC portable Acer équipé d’un processeur Ryzen 7 5700U repéré sur Amazon

Présentés début octobre, les quatre Ryzen 5000 d’AMD répondant au nom de code Vermeer sont disponibles depuis quelques jours. Ces puces, destinées aux ordinateurs fixes, sont comme les Ryzen 3000, dépourvues de solutions graphiques intégrées. Naturellement, AMD renouvellera d’autres séries de processeurs dans les prochains mois ou semaines ; notamment des APU pour PC portables qui succéderont aux APU Renoir (Ryzen 4000). Un PC portable Acer Aspire 5 A515 muni d’un processeur AMD Ryzen 7 5700U a surgi sur Amazon. Le tarif est de 779 euros.

Nous avions d’ailleurs déjà croisé ce Ryzen 7 5700U fin septembre dans le benchmark AoTS. Comme son ancêtre, le Ryzen 7 4700U, ce modèle s’arme de 8 cœurs / 16 threads. Il appartient à la famille U et se destine donc aux ultraportables.

AMD Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X : un coup dans le Zen de la concurrence

Architecture CPU Zen 2 ou Zen 3 ?

Ce PC portable Aspire 5 A515-45-R2J2 ressemble à l’actuel Aspire 5 doté d’une puce Intel. Il embarque 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Son écran est une dalle IPS Full HD 15,6 pouces. L’ordinateur propose quatre ports USB, dont deux type A USB 3.1, un de type 2.0 et un dernier de type C USB 3.2. Il bénéficie d’un port Ethernet RJ-45.

La véritable interrogation au sujet de ces APU Ryzen 5000 est le type d’architecture CPU et GPU qu’ils utilisent. En l’état, les plans d’AMD restent flous. Néanmoins, les précédentes fuitent suggèrent la coexistence de deux familles : la première, nom de code Lucienne, s’articulerait autour d’une architecture CPU Zen 2 (comme les APU Ryzen 4000) et d’une solution graphique intégrée Vega ; la deuxième, Cezanne, définirait des puces sous architecture CPU Zen 3 (Ryzen 5000).

Toutefois, selon un tableau préliminaire élaboré par Notebookchek, cette cohabitation de différentes architectures au sein d’une même gamme risquerait bien d’entraîner une certaine confusion.

SKU Architecture Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) Cœurs GPU Fréquence GPU (GHz) Ryzen 3 5300U Zen 2 (Lucienne) 4 / 8 2,6 / 3,85 4 6 1,5 Ryzen 3 5400U Zen 3 (Cezanne) 4 / 8 2,6 / 4,0 8 6 1,6 Ryzen 5 5500U Zen 2 (Lucienne) 6 / 12 2,1 / 4,0 8 7 1,8 Ryzen 5 5600U Zen 3 (Cezanne) 6 / 12 2,3 / 4,2 12 7 1,8 Ryzen 7 5700U Zen 2 (Lucienne) 8 / 16 1,8 / 4,3 8 8 1,9 Ryzen 7 5800U Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 2,0 / 4,4 16 8 2

Source : Notebookcheck