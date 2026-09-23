Une batterie externe explose en plein vol, l’avion doit atterrir en urgence

On ne vous le dira jamais assez, en avion, rangez vos batteries externes et ne les utilisez pas. Une batterie a explosé à bord d’un vol de KLM, forcé d’atterrir le plus vite possible et causant d’importants dégâts en cabine.

Un vol KLM reliant Amsterdam à Curaçao a été contraint de faire demi-tour vers les Pays-Bas après l’incendie d’une batterie externe dans la cabine de classe affaires. Mais le plus étrange dans cette affaire, c’est que la batterie externe appartenait à l’ancien directeur général de KLM. Quelqu’un de portant largement sensibilité aux risques concernant ce type d’appareil en avion.

Un incident à mi-parcours

Le problème est survenu près de six heures après le décollage, alors que l’avion survolait l’océan Atlantique. La batterie externe a pris feu et laissé des traces sur le siège occupé par l’ex-DG Camiel Eurlings ainsi que sur le cache du hublot situé à proximité.

Face à cet incident, les pilotes ont pris la décision de retourner aux Pays-Bas plutôt que de poursuivre le vol jusqu’à Curaçao.

© RTL

Le voyage a finalement été reporté au le lendemain. Les passagers ont été transférés sur un autre vol et ont pu rejoindre Curaçao sans qu’un nouvel incident ne soit signalé.

Un ancien dirigeant de KLM

L’identité du propriétaire de la batterie a rapidement attiré l’attention. Camiel Eurlings a dirigé KLM par le passé. Selon un passager interrogé par le diffuseur néerlandais RTL, l’ancien dirigeant était “très contrarié” par les conséquences de l’incident, tout en reconnaissant que sa décision avait été “stupide”.

Un autre voyageur a également réagi auprès de RTL, estimant que ce type d’erreur pouvait arriver à un simple passager, mais qu’elle était plus surprenante de la part d’une personne ayant auparavant participé à l’application des règles de la compagnie.

Batterie externe en avion : c’est non

Quand on vous demande de ne pas utiliser votre batterie externe en avion, c’est pour de bonnes raisons. Certes, les règles peuvent varier selon les compagnies, mais elles ont été renforcées ces dernières années concernant leur transport et leur utilisation à bord.

Les batteries externes utilisent généralement des cellules lithium-ion capables de stocker une quantité importante d’énergie. La capacité maximale d’une batterie autorisée en vol est de 100 Wh par batterie. Toutefois, en cas de surchauffe ou de défaillance, elles peuvent produire de la chaleur, de la fumée, voire des flammes. Dans une cabine d’avion, particulièrement lors d’un vol long-courrier au-dessus de l’océan, un tel incident est complexe à gérer.

La présence de ces batteries en cabine permet toutefois de détecter plus rapidement une éventuelle surchauffe. Les passagers sont notamment invités à cesser immédiatement d’utiliser un appareil s’il devient anormalement chaud ou commence à dégager de la fumée et à contacter l’équipage dans les plus brefs délais.