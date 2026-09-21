iPhone 18 Pro : la puce A20 Pro fait un bond spectaculaire en intelligence artificielle locale

L’A20 Pro des futurs iPhone 18 Pro semble franchir un nouveau cap dans l’exécution locale des modèles d’intelligence artificielle. Une démonstration montre notamment que le smartphone d’Apple peut exécuter un modèle de 27 milliards de paramètres à une vitesse nettement supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro.

© Apple

Une démonstration réalisée par Adrien Grondin a mis en évidence les capacités du processeur A20 Pro d’Apple dans le traitement des modèles d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil. D’après les tests présentés, l’iPhone 18 Pro parvient à exécuter le modèle d’IA Bonsai 27B, qui compte 27 milliards de paramètres, à une vitesse deux fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro doté de la puce A19 Pro.

Une évolution matérielle axée sur le traitement NPU

Pour la première fois dans la gamme des puces Apple Silicon, la puce A20 Pro intègre un double Neural Engine doté de 16 cœurs. Dans les tâches spécifiquement optimisées pour cette unité de traitement de l’IA (NPU), son débit maximal dépasse celui du processeur graphique (GPU) à 7 cœurs du système. La vitesse de génération des jetons (tokens) se voit ainsi nettement augmentée par rapport à la génération précédente.

The iPhone 18 Pro is much better than what I expected for on-device AI



It can run a 27B model at double the speed of the 17 Pro



The new A20 Pro chip is a beast pic.twitter.com/gb11TvBfn0 — Adrien Grondin (@adrgrondin) September 19, 2026

Cette architecture s’appuie également sur une révision des composants mémoire. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max intègrent 12 Go de mémoire RAM LPDDR5X 96 bits, atteignant une bande passante mémoire unifiée de 115,2 Go/s. Ces spécifications dépassent celles qui équipaient les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Les contraintes liées à la capacité de mémoire

Bien que l’appareil permette de faire tourner localement et sans connexion Internet des modèles d’IA comprenant 27 milliards de paramètres, cette utilisation se heurte à des limites matérielles.

Le modèle testé, Bonsai, utilise une quantification en 1 bit, ce qui lui permet de fonctionner sur des configurations disposant de 4 Go, 8 Go ou 12 Go de mémoire vive. En revanche, le modèle Bonsai 2, qui emploie une quantification en 2 bits, s’avère trop volumineux pour être hébergé localement sur l’iPhone 18 Pro. L’exécution de ce modèle plus lourd entraîne une dégradation des performances en raison de la taille restreinte de la mémoire.

L’accès à des modèles locaux plus denses dépendra ainsi des futures augmentations de capacité de mémoire sur les prochains appareils.