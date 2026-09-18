iPhone 18 Pro Max : que vaut la chambre à vapeur trois fois plus grande ?

L’iPhone 18 Pro Max offre une meilleure dissipation thermique selon la marque à la pomme. Mais est-ce vrai ? Sa nouvelle chambre à vapeur trois fois plus grande permet-elle un meilleur refroidissement ?

© The Tech Chap

Les premiers tests de jeu effectués sur l’iPhone 18 Pro Max révèlent une baisse de température de 1,5 °C par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. L’appareil intègre pourtant une nouvelle chambre à vapeur redessinée et trois fois plus grande. En parallèle, des comparatifs menés face à des smartphones Android montrent que le modèle d’Apple fonctionne à des températures internes inférieures à celles de ses concurrents directs.

Une différence de 1,5 °C entre l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 18 Pro Max

Outre l’utilisation de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max disposent d’un système de refroidissement repensé. L’architecture interne a été modifiée pour que la puce A20 Pro soit directement reliée à la nouvelle chambre à vapeur afin de faciliter le transfert thermique.

Dans une vidéo d’évaluation, le vidéaste The Tech Chap a mesuré les températures atteintes par plusieurs générations d’iPhone après 10 minutes de jeu :

iPhone 16 Pro Max : 42,9 °C

42,9 °C iPhone 17 Pro Max : 38,7 °C

38,7 °C iPhone 18 Pro Max : 37,2 °C

L’écart entre l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 18 Pro Max s’établit à environ 1,5 °C. Le rôle d’une chambre à vapeur n’est pas d’éliminer la chaleur, mais de la répartir plus efficacement pour maintenir les performances sur la durée sans ralentissement. Sur le réseau social X, un utilisateur nommé kro soulève la question de la quantité réelle de chaleur générée par la puce A20 Pro. La différence de température est néanmoins plus marquée lorsqu’on compare l’iPhone 18 Pro Max à l’iPhone 16 Pro.

Comparaison avec les smartphones Android

Dans d’autres essais menés par le vidéaste Geekerwan, l’iPhone 18 Pro Max a été confronté au OnePlus 15 et à l’iQOO 15 Ultra, un smartphone axé sur le jeu vidéo équivalent et doté d’un ventilateur dédié.

Les résultats des mesures indiquent :

iPhone 18 Pro Max : consommation de 5,9 W et température interne de 44,3 °C.

consommation de 5,9 W et température interne de 44,3 °C. OnePlus 15 : consommation de 6,1 W et température interne de 47,2 °C.

consommation de 6,1 W et température interne de 47,2 °C. iQOO 15 Ultra (ventilateur désactivé) : consommation de 5,9 W et température interne de 47,2 °C.

consommation de 5,9 W et température interne de 47,2 °C. iQOO 15 Ultra (ventilateur activé) : consommation de 7,3 W et température interne de 46,2 °C.

Selon ces données, l’iPhone 18 Pro Max affiche des températures internes plus basses que le OnePlus 15 et l’iQOO 15 Ultra sans ventilateur, tout en maintenant son niveau de puissance.