Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : les premiers détails en fuite avant l’annonce officielle ?

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Un prototype d’ingénierie du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a fait son apparition dans une vidéo publiée sur la plateforme Bilibili par l’utilisateur Nonx_Official, à la veille de l’ouverture du Snapdragon Summit. Cette séquence permet de découvrir l’architecture, la conception physique et les premiers résultats de banc de test de cette puce gravée en 2 nm.

Une nouvelle configuration matérielle et thermique

Le processeur de Qualcomm (portant la référence SM8975 et associé à un GPU Adreno 850 sur l’application DevCheck Pro) est produit selon le procédé d’amélioration « N2P » en 2 nm de TSMC. Pour la première fois depuis plusieurs années, l’entreprise modifie la structure de son processeur central en optant pour une configuration en « 2 + 3 + 3 » :

2 cœurs cadencés à 5,10 GHz

3 cœurs cadencés à 4,00 GHz

3 cœurs cadencés à 3,74 GHz

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Sur le plan de la conception interne, la puce intègre un dispositif d’absorption thermique baptisé « Heat Pass Block », similaire à celui utilisé par Samsung sur l’Exynos 2600, destiné à transférer la chaleur hors du composant plus rapidement. Par ailleurs, la mémoire DRAM fournie par Samsung demeure superposée au processeur, contrairement au choix d’Apple sur l’A20 Pro, qui place la mémoire à côté du processeur.

Résultats sur Geekbench 6

Des mesures effectuées sur Geekbench 6 sous Android 17 révèlent les performances du prototype de Qualcomm par rapport à la version commerciale de la puce A20 Pro d’Apple :

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (prototype) : 4 327 points en mono-cœur et 12 873 points en multi-cœur.

4 327 points en mono-cœur et 12 873 points en multi-cœur. Apple A20 Pro (commercialisé) : 4 725 points en mono-cœur et 12 575 points en multi-cœur.

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Malgré les spéculations sur la prochaine puce de Qualcomm, parfois décevantes, le prochain SoC du fabricant devrait envoyer du lourd. L’A20 Pro d’Apple devance le prototype de Qualcomm de 9,2 % sur l’épreuve mono-cœur, tandis que le Snapdragon le dépasse légèrement en multi-cœur. Il est précisé que les prototypes d’ingénierie fonctionnent habituellement avec une limite de consommation d’énergie supérieure à celle des smartphones équipés de cette puce Qualcomm pourraient ainsi afficher des scores inférieurs à ceux enregistrés dans ce test.

A Chinese content creator uploaded an engineering prototype featuring Qualcomm's upcoming Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, showing its Geekbench 6 results and the new packaging that helps to deliver better thermals and, by extension, improved sustained performance. pic.twitter.com/Is1xmoOUfw — Omar Sohail (@omarsohail90) September 21, 2026

L’ensemble des détails techniques complémentaires doit être présenté officiellement lors du Snapdragon Summit.