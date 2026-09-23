Qualcomm dévoile les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Extreme Gen 6 gravés en 2 nm

Qualcomm a officialisé ses nouvelles puces, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le 8 Elite Extreme Gen 6. Ce sont les premières puces gravées en 2 nm du constructeur.

Qualcomm vient de présenter ses nouvelles puces haut de gamme pour smartphones : les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et 8 Elite Extreme Gen 6. Conformément aux précédentes rumeurs, les deux puces sont gravées en 2 nm grâce au procédé de fabrication de TSMC. Qualcomm abandonne au passage l’appellation « Pro » au profit de « Extreme » pour sa version la plus performante.

Les deux modèles reposent sur une architecture CPU Oryon composée de deux cœurs ultra performants pouvant atteindre 5 GHz et de six cœurs performants montant jusqu’à 4 GHz. La version Extreme dispose en plus de 16 Mo de cache Oryon Flex. Par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm annonce un gain de 13 % de performances CPU supplémentaires sur l’Extreme et 10 % sur le modèle standard, tandis que l’efficacité énergétique progresse de 37 %.

Un GPU plus puissant et davantage d’IA

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dispose d’un GPU Adreno 850 accompagné de 18 Mo de mémoire Adreno High-Performance Memory (HPM). Qualcomm annonce un gain de 44 % en performances graphiques et une consommation réduite de 40 % face à la génération précédente, grâce au 2 nm de TSMC.

La puce intègre également le moteur Adreno Neural Fusion, destiné notamment au suréchantillonnage et à la génération d’images par IA. Le ray tracing matériel prend par ailleurs en charge plusieurs technologies d’Unreal Engine 5, dont Lumen Global Illumination, MegaLights et Nanite.

Two platforms. One bold vision for the future of mobile.



Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb — Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026

Le modèle standard n’est pas en reste, avec une progression de 35 % des performances GPU face au Snapdragon 8 Elite Gen 5, la version de l’an dernier.

L’intelligence artificielle est également un argument majeur pour le constructeur. Le NPU Hexagon de la version Extreme a été profondément modifié et voit ses performances progresser de 35 %, avec une efficacité par watt en hausse de 33 %. Qualcomm affirme qu’il peut faire tourner localement des modèles locaux dépassant les 30 milliards de paramètres.

Photo, vidéo et connectivité

Côté photo, le système Spectra associé à un triple AI-ISP 20 bits permet de gérer trois capteurs jusqu’à 64 Mpx ou un capteur unique de 108 Mpx avec Zero Shutter Lag. La résolution maximale supportée est de 320 Mpx.

La version Extreme peut filmer en 8K à 60 images par seconde et en 4K à 240 images par seconde. Le modèle standard n’évolue quant à lui pas vraiment par rapport aux versions précédentes. Il se limite à de la 8K/30 fps et de la 4K/120 fps. La version Extreme ajoute également le décodage matériel du H.266 (VVC) et le support du format APV.

Les puces supportent la technologie Wi-Fi 8.

Pour la connectivité, les deux Snapdragon intègrent le modem 5G Snapdragon X105, compatible 3GPP Release 19, avec des débits théoriques allant jusqu’à 14,8 Gbit/s en téléchargement. Le FastConnect 8800 apporte notamment le Wi-Fi 8, le Bluetooth 6.0, l’Ultra-Wideband et Thread, ainsi que la prise en charge des communications par satellite.

Enfin, le modèle Extreme supporte la RAM LPDDR6 et le stockage UFS 5.0. La version standard quant à elle, si elle supporte l’UFS 5.0, reste sur de la RAM LPDDR5X.