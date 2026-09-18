Les premières cartes mères Z990 en vue ? Six modèles en préparation chez ASRock

Plusieurs cartes mères ASRock équipées du chipset Z990 ont été repérées dans un manifeste d’expédition, alors qu’Intel prévoit de lancer ses processeurs Nova Lake fin 2026 ou début 2027. Six modèles destinés aux configurations haut de gamme ont été identifiés dans des documents d’import en provenance de Taiwan et du Vietnam.

En vue du lancement des processeurs de bureau Intel Nova Lake-S, prévu pour la fin de l’année 2026 ou le début de l’année 2027, les fabricants de cartes mères ont commencé les préparatifs pour leurs gammes de nouvelle génération. Selon des bordereaux d’expédition NBD repérés par le site Club386, le constructeur ASRock a débuté l’envoi de plusieurs cartes équipées du chipset haut de gamme Z990.

Six modèles ASRock identifiés

Les registres d’importation, datés du 27 au 31 juillet 2026, font état d’expéditions en provenance de Taïwan et du Vietnam. Au total, six modèles de cartes mères ASRock y sont listés, issus de différentes gammes de la marque :

ASRock Z990 Steel Legend WiFi

ASRock Z990 Taichi Creator

ASRock Z990 Challenger WiFi

ASRock Z990 Taichi White

ASRock Z990 Challenger WiFi White

ASRock Z990 PRO RS WiFi

Ces cartes mères sont destinées à accompagner la sortie des processeurs Nova Lake-S sur la nouvelle plateforme Intel LGA 1954.

Positionnement et caractéristiques du chipset Z990

Le Z990 constitue la puce fanion de la série 900 d’Intel, conçue pour les configurations PC visant des processeurs à fortes performances, comme le modèle à 52 cœurs de la gamme Nova Lake.

© Club386

Sur le plan technique, le chipset Z990 propose davantage de lignes d’entrées/sorties en PCIe 5.0 que la génération Z890 précédente. Sa consommation électrique est également plus élevée que celle des puces haut de gamme actuelles, pouvant atteindre 14 W.

La série de chipsets Intel 900

Les informations disponibles sur la série 900 d’Intel font état de plusieurs déclinaisons : Z990, W980, Q970, Z970 et B960. Les spécifications répertoriées pour ces puces détaillent les capacités suivantes :

Z990 : 48 lignes PCIe au total (dont 12 lignes PCIe 5.0 PCH et 12 lignes PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/Thunderbolt 4 CPU, 8 lignes SATA 3.0, 5 ports USB 3.2 20G, 10 ports USB 3.2 10G et 10 ports USB 3.2 5G. Ce chipset autorise l’overclocking IA, BCLK et mémoire. Il ne prend pas en charge la mémoire ECC et gère jusqu’à 4 affichages.

: 48 lignes PCIe au total (dont 12 lignes PCIe 5.0 PCH et 12 lignes PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/Thunderbolt 4 CPU, 8 lignes SATA 3.0, 5 ports USB 3.2 20G, 10 ports USB 3.2 10G et 10 ports USB 3.2 5G. Ce chipset autorise l’overclocking IA, BCLK et mémoire. Il ne prend pas en charge la mémoire ECC et gère jusqu’à 4 affichages. W980 : 48 lignes PCIe au total (12 PCIe 5.0 PCH, 12 PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/TB4. À la différence du Z990, il prend en charge la mémoire ECC et l’overclocking mémoire, mais n’autorise pas l’overclocking IA ni BCLK.

: 48 lignes PCIe au total (12 PCIe 5.0 PCH, 12 PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/TB4. À la différence du Z990, il prend en charge la mémoire ECC et l’overclocking mémoire, mais n’autorise pas l’overclocking IA ni BCLK. Q970 : 44 lignes PCIe au total (8 PCIe 5.0 PCH, 12 PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/TB4 et 8 lignes SATA 3.0. Il ne supporte aucun overclocking ni la mémoire ECC.

: 44 lignes PCIe au total (8 PCIe 5.0 PCH, 12 PCIe 4.0 PCH), 4 lignes DMI Gen5, 2 ports USB4/TB4 et 8 lignes SATA 3.0. Il ne supporte aucun overclocking ni la mémoire ECC. Z970 : 34 lignes PCIe au total (aucune ligne PCIe 5.0 PCH, 14 lignes PCIe 4.0 PCH), 2 lignes DMI Gen5, 1 port USB4/TB4 et 4 lignes SATA 3.0. Il prend en charge l’overclocking IA et mémoire, mais pas le BCLK ni l’ECC.

: 34 lignes PCIe au total (aucune ligne PCIe 5.0 PCH, 14 lignes PCIe 4.0 PCH), 2 lignes DMI Gen5, 1 port USB4/TB4 et 4 lignes SATA 3.0. Il prend en charge l’overclocking IA et mémoire, mais pas le BCLK ni l’ECC. B960 : 34 lignes PCIe au total (0 ligne PCIe 5.0 PCH, 14 lignes PCIe 4.0 PCH), 2 lignes DMI Gen5, 1 port USB4/TB4 et 4 lignes SATA 3.0. Il permet uniquement l’overclocking mémoire.

L’ensemble des chipsets de la gamme 900 permet la prise en charge de 4 affichages simultanés.