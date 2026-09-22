Les GeForce RTX 60 pourraient ne pas être commercialisées avant 2028

Les prochaines cartes graphiques de chez NVIDIA ne pourraient voir le jour qu’en 2028, soit dans deux ans. Les gamers ont encore du temps devant eux avant de voir arriver les RTX 60.

© Nvidia / Tom’s Hardware

La prochaine génération de cartes graphiques de NVIDIA, connue sous le nom de code « Rubin » et désignée sous l’appellation RTX 60, pourrait ne pas être commercialisée avant 2028. Ce calendrier, relayé par des fuites au sein de l’industrie, s’expliquerait par des contraintes économiques globales et des tensions prolongées sur la chaîne d’approvisionnement des composants.

Des prévisions basées sur des sources de l’industrie

L’information provient notamment du leaker connu sous le pseudonyme Kopite7kimi, suivi pour la précision de ses déclarations passées concernant les lancements des séries RTX 30 et RTX 40. Dans une publication récente sur 𝕏, ce dernier indique que la famille de puces GR20(X) est désormais positionnée pour une sortie en 2028. Il a également précisé qu’il limiterait ses interventions sur la gamme Rubin jusqu’à ce que des éléments plus définitifs soient établis.

I hope Jensen can see everyone's passion and launch new products for gaming as soon as possible.

Unfortunately, GR20x is a product from 2028. That means they have postponed again. 🙃🙃🙃

I will try to minimize updates until there is definite news. (Lessons learned) — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 21, 2026

Il demeure toutefois nécessaire de prendre ces prévisions avec recul. NVIDIA n’a communiqué aucune information officielle, et le constructeur a historiquement démontré sa capacité à modifier ses feuilles de route tardivement, allant parfois jusqu’à annuler le lancement de modèles déjà annoncés. À ce jour, les partenaires constructeurs de la marque ne feraient état d’aucune discussion concernant la série RTX 60. Les échanges portant sur un éventuel lancement d’une gamme RTX 50 « SUPER », évoqués précédemment, se sont également estompés.

Un contexte de pénuries et de hausse des coûts

Au-delà des simples calendriers de développement, des facteurs économiques expliqueraient ce choix de calendrier. Les cartes de la série RTX 50 subissent actuellement leurs plus fortes hausses de prix depuis leur mise sur le marché. Le secteur fait face à une pénurie de mémoire ainsi qu’à une augmentation du coût des composants de base, des contraintes qui touchent l’ensemble du marché informatique.

Le prix de la RAM pourrait nettement impacter le tarif des cartes.

Dans ces conditions, le lancement prématuré d’une nouvelle architecture risquerait d’aboutir à une faible disponibilité en magasin et à des tarifs nettement supérieurs aux prix de vente conseillés. Ce type de situation, souvent qualifié de lancement virtuel, détériore la perception de la marque auprès du public. Différer la sortie permettrait ainsi à l’entreprise d’attendre la fin de la vague actuelle de hausse des coûts.

Une normalisation du marché encore incertaine

L’évolution de la situation matérielle reste sujette à des analyses divergentes au sein du secteur :

Certains acteurs anticipent un assouplissement des pénuries de mémoire d’ici la fin de l’année 2027 ou le début de l’année 2028.

Un fabricant d’équipements d’origine (OEM) estime que les tarifs devraient atteindre un plateau en 2027 avant de se normaliser en 2028.

D’autres projections, plus prudentes, prévoient au contraire que la hausse des prix et les tensions sur la mémoire DRAM pourraient se maintenir durant l’ensemble de la décennie.

Compte tenu de ces divergences et de l’absence de confirmation officielle, l’évolution de la chaîne d’approvisionnement au cours de l’année à venir restera l’élément déterminant pour confirmer ou infirmer cette échéance de 2028.