M5 Ultra : Apple frappe fort, les premiers benchmarks dévoilent ses performances

La puce M5 Ultra d’Apple est costaude, si bien qu’elle pourrait rivaliser avec une carte graphique haut de gamme. Alors, prêts à remplacer votre grosse tour contre un Mac Mini ?

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Les premiers résultats de benchmarks concernant la puce M5 Ultra d’Apple, destinée au Mac Studio, ont été publiés. Ces chiffres permettent de mesurer la progression des performances graphiques du composant par rapport à la puce M3 Ultra et de le situer par rapport à des cartes graphiques dédiées pour ordinateurs de bureau.

Résultats sur les tests Metal et OpenCL

Selon les données de Geekbench 7, le nouveau Mac Studio équipé de la puce M5 Ultra enregistre un score situé entre 350 000 et 360 000 points sur le test Metal. À titre de comparaison, le modèle précédent fonctionnant avec une puce M3 Ultra disposant de 80 cœurs GPU obtenait 249 564 points sur ce même benchmark. Il est précisé que les comparaisons directes entre les scores Metal d’Apple et ceux d’autres processeurs graphiques restent complexes en raison de l’utilisation d’API d’évaluation différentes.

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Sur l’outil OpenCL de Geekbench, la M5 Ultra atteint environ 220 000 points. Cette nouvelle puce, comme les puces M5 Pro et M5 Max ont quelque peu remodelé les puces maison d’Apple. De son côté, la carte dédiée Nvidia RTX 5080 s’établit à environ 260 000 points sur cette même plate-forme. Si la M5 Ultra n’atteint pas le niveau de la RTX 5080, l’écart de score entre ces deux matériels s’est réduit par rapport à la génération précédente. La puce M3 Ultra affichait un résultat de 140 821 points sur OpenCL, ce qui représente une progression d’environ 57 % pour la M5 Ultra.

Usage pour l’intelligence artificielle et consommation d’énergie

Lors de l’annonce de ses nouveaux ordinateurs, Apple a mis l’accent sur les capacités de la puce pour le traitement informatique et l’intelligence artificielle. La M5 Ultra intègre un composant dédié appelé « Dual Neural Engine Neural Accelerator », conçu pour prendre en charge les charges de travail et les processus liés à l’IA, des caractéristiques destinées notamment aux développeurs et aux chercheurs du domaine.

Concernant l’aspect énergétique, la carte Nvidia RTX 5080 consomme plus de 600 W en condition d’utilisation normale à soutenue. Les données chiffrées définitives sur la consommation de la M5 Ultra ne sont pas encore disponibles. Les Mac Studio équipés de la génération précédente (M3 Ultra) consommaient une puissance proche de 100 W, restant généralement sous le seuil des 200 W. Même en cas d’augmentation de la consommation sur la M5 Ultra, celle-ci devrait s’intercaler en dessous des niveaux observés sur une carte graphique dédiée comme la RTX 5080.