Une drôle de solution Intel Gen12 Xe à double GPU repérée sur SiSoftware

L’hypothèse la plus probable : un tandem composé d’un iGPU Xe et d’une carte graphique dédiée DG1.

Après un GPU Intel Iris Xe Max il y a quelques jours, deux autres solutions Intel Gen12 Xe font leur apparition sur SiSoftware. Et cette fois, l’entrée ressemble beaucoup à deux GPU travaillant ensemble dans un système à double GPU. Ainsi, il est possible que grâce à des pilotes, l’iGPU d’un processeur, en l’occurrence Tiger Lake-U ici, puisse œuvrer en tandem avec une carte graphique Intel dédiée.

Le concept est intéressant et pourrait permettre un gain en matière de performance non négligeable. Bien sûr, rien n’exclut non plus une simple erreur de détection de SiSoftware. En tout cas, le benchmark repère le système avec 192 unités d’exécution (EU) ce qui correspond à 1 536 processeurs de flux. Au total, il y a 2 Mo de cache L2 et 6,2 Go de mémoire. La fréquence est de 1,25 GHz.

L’iGPU Gen12 Xe d’Intel fait tourner Battlefield V en 1080p à 30 ips

Deux solutions à 96 UE, soit 192 UE en tout

Si l’on décortique ces valeurs, elles correspondent bien à la théorie d’un système à double GPU. En effet, selon de précédentes données, le GPU DG1 d’Intel embarque jusqu’à 96 UE, comme l’iGPU des puces Tiger Lake-U ; additionnées, ces deux quantités donnent bien 192 UE.

En ce qui concerne la fréquence, si l’on se réfère au SLI de NVIDIA ou CrossFire d’AMD, celle-ci est toujours la valeur la plus basse des deux appareils associés ; de fait, plus les fréquences sont proches, mieux c’est. Dans le cas d’Intel, l’iGPU des Tiger Lake-U devrait atteindre des fréquences maximales de 1,3 GHz environ ; le GPU DG1, à 1,25 GHz. Là encore, les chiffres confortent l’hypothèse d’un tandem.