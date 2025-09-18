Une nouvelle PlayStation 5 arrivera très prochainement en France

La nouvelle PlayStation 5 Digital Edition CFI-2100, disponible en Europe depuis septembre 2025, réduit son stockage interne à 825 Go tout en gardant le même prix de 499 €, une décision critiquée qui vise à optimiser les coûts de production sans hausse tarifaire.

Depuis le 13 septembre 2025, une nouvelle révision de la PlayStation 5 Digital Edition, référencée sous le nom de CFI-2100 (ou CFI-2116), est officiellement disponible en Europe. Cette version, repérée sur les plateformes Amazon en Italie, France et Allemagne, marque un tournant dans la stratégie de Sony : pour la première fois depuis le lancement de la PS5 Slim, la capacité de stockage interne de l’édition numérique est réduite, passant de 1 To à 825 Go, tout en conservant le même prix de vente conseillé de 499 €.

Une réduction de stockage justifiée par des impératifs économiques

Cette décision s’inscrit dans une logique d’optimisation des coûts de production, comme le confirment les documents de certification japonais révélés en juin 2025. La PS5 Digital Edition avait initialement bénéficié d’une augmentation de sa capacité de stockage avec l’arrivée du châssis D (PS5 Slim), passant de 825 Go à 1 To. Le retour à 825 Go avec le châssis E (CFI-2100) surprend d’autant plus que le prix reste inchangé. Selon plusieurs observateurs, cette régression permettrait à Sony d’éviter une nouvelle hausse tarifaire, après celles intervenues en 2023 et avril 2025, portant le prix de la console de 399 € à 499 € en moins de cinq ans.

Les premières listes sur Amazon indiquent des délais de livraison variables selon les pays : dès le 23 octobre pour l’Allemagne, et entre novembre 2025 et mars 2026 pour l’Italie, suggérant une mise en marché progressive. La version standard (avec lecteur de disques) ne semble pas concernée par cette réduction et conserve son SSD de 1 To.

Une stratégie risquée pour les consommateurs

La réduction de 17,5 % de la capacité de stockage, soit près de 200 Go en moins, pourrait poser problème aux utilisateurs. À l’ère où les jeux AAA occupent de plus en plus d’espace – certains titres dépassant les 200 Go – cette décision limite d’emblée les possibilités d’installation sans recourir à un disque dur externe. Les joueurs sont ainsi incités à investir dans des solutions de stockage supplémentaires, comme les SSD compatibles PS5, pour pallier cette limitation.

Pour l’instant, cette révision ne concerne que le marché européen. Les emballages des nouvelles consoles mentionnent clairement la capacité de 825 Go, aux côtés des logos 4K et HDR, afin d’informer les acheteurs. Cependant, l’absence de communication officielle de Sony sur ce changement a suscité des interrogations parmi les consommateurs et les spécialistes du secteur.

Dois-je acheter la nouvelle PS5 ou pas ?

Face à cette évolution, les joueurs souhaitant acquérir une PS5 Digital Edition ont tout intérêt à se tourner vers les stocks restants des modèles précédents (châssis D), encore disponibles à prix équivalent mais offrant une capacité de stockage supérieure. La transition vers le châssis E pourrait en effet s’accélérer, rendant les versions 1 To plus rares sur le marché.

Cette révision intervient alors que Sony continue d’améliorer l’expérience utilisateur via des mises à jour logicielles, comme l’ajout d’un mode économie d’énergie et une nouvelle option de couplage du DualSense avec plusieurs appareils. Pourtant, la réduction du stockage interne, sans baisse de prix, reste un choix difficile à justifier pour les consommateurs, d’autant que la concurrence sur le marché des consoles reste vive.