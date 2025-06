La dernière mise à jour du système PlayStation 5 corrige enfin ce problème majeur

La dernière mise à jour du système logiciel de la PlayStation 5, publiée hier, a introduit une correction majeure aux côtés des améliorations mineures documentées dans les notes de mise à jour officielles.

Un problème de longue date enfin résolu

Comme initialement rapporté sur le subreddit PlayStation 5, et plus tard confirmé par Sony elle-même à Digital Foundry, la dernière mise à jour du système logiciel a corrigé un problème connu de VRR (Variable Refresh Rate) qui causait des saccades dans les jeux fonctionnant à 120 Hz avec un taux de rafraîchissement déverrouillé, comme The Last of Us Part 1 et 2, Kingdom Come Deliverance II, et Diablo 4. Les problèmes de saccades se manifestaient même dans les jeux qui n’ont pas de modes 120 Hz mais qui utilisent la fonctionnalité au niveau du système qui fonctionne dans la plage de 48Hz à 60Hz. Dans ce cas également, les problèmes ont été apparemment résolus, car Elden Ring ne commence plus à saccader après 20 minutes de jeu comme c’était le cas auparavant.

PlayStation 5 © Sony

Il est définitivement surprenant de ne pas voir cette correction d’un problème plutôt majeur de la PlayStation 5 mise en avant dans les notes de patch, mais il est très positif que Sony ait finalement abordé ce problème pour offrir sur ses systèmes de nouvelle génération la même expérience VRR fluide que celle fournie par les systèmes Xbox Series.

Une mise à jour discrète mais efficace

La mise à jour du système PlayStation 5 d’hier n’a pas introduit de nouvelles fonctionnalités majeures pour la console, apportant seulement des améliorations pour les messages et l’utilisabilité sur certains écrans. La dernière mise à jour, qui a introduit quelques nouvelles fonctionnalités, a été publiée en avril. Elle a réintroduit l’interface utilisateur du 30e anniversaire de PlayStation et la fonctionnalité Audio Focus, qui permet aux joueurs de mieux entendre les sons silencieux et le chat vocal dans les jeux.

Les experts techniques de Digital Foundry ont mentionné que Sony les avait contactés pour confirmer que ce patch avait discrètement traité les problèmes de VRR. “Comme déjà détecté par certains – la dernière mise à jour du firmware PlayStation résout le problème de saccade de VRR. Quand j’aurai un moment de libre, je le testerai”, a confirmé le média.

Une communauté satisfaire

Même avant que Sony ne le confirme, la communauté PS5 avait déjà repéré cette correction. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce problème de VRR, il s’agissait d’un problème qui est apparu en même temps que la sortie de la PS5 Pro l’année dernière. Il affectait les joueurs qui avaient activé le VRR et jouaient à des jeux avec un taux de rafraîchissement déverrouillé qui n’atteignait pas près de 60-120 images par seconde. Pour les jeux qui oscillaient autour de 70-90 fps, ces titres étaient affectés, tandis que ceux proches de 60 fps ou 120 fps ne l’étaient pas.

Parmi les jeux affectés par ce problème, on trouve Kingdom Come: Deliverance 2, The Last of Us Part 2, Horizon Forbidden West, et d’autres. Il a fallu des mois à Sony pour résoudre ce problème, ce qui signifie qu’il s’agissait probablement d’un obstacle technique plus important que prévu initialement. Ce qui est étrange ici, c’est qu’il n’est pas mentionné dans les notes de patch. Cela aurait été un point positif pour Sony, à moins qu’ils n’aient pas voulu mettre en avant le problème en premier lieu.

Quoi qu’il en soit, ceux qui souffraient de saccades de framerate dues au VRR, ce problème est maintenant résolu. Les chances sont élevées que nous entendions parler de la prochaine mise à jour majeure du système PS5 qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités avant la fin de l’année, et une fois que nous en saurons plus à ce sujet, nous en informerons nos lecteurs.

La PS5 maintenant alignée sur les Xbox Series X|S

Cette correction aligne la PlayStation 5 sur les consoles Xbox Series X|S, qui ont offert une expérience VRR plus stable depuis leur lancement. Sony a introduit le support VRR sur la PlayStation 5 via une mise à jour du firmware en 2022, mais l’adoption a été inégale, et des problèmes de performance ont persisté dans plusieurs titres majeurs. La résolution de ce problème particulier est une étape notable vers l’amélioration du support système pour les écrans à taux de rafraîchissement élevé, surtout à mesure que davantage d’utilisateurs adoptent des téléviseurs et moniteurs compatibles VRR.

En dehors de la correction du VRR, la mise à jour n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités significatives. Selon le journal des modifications officiel de Sony, la mise à jour comprend des changements mineurs liés aux notifications de messages et des améliorations de l’utilisabilité de l’écran. La dernière mise à jour majeure du firmware est arrivée en avril et a apporté plusieurs fonctionnalités pour les utilisateurs, y compris une interface utilisateur rafraîchie commémorant le 30e anniversaire de PlayStation et un paramètre Audio Focus conçu pour aider les joueurs à mieux distinguer les sons plus silencieux du jeu et le chat vocal pendant le gameplay.

Bien que l’omission de la correction du VRR dans les notes de patch officielles ait pu laisser certains utilisateurs dans l’ignorance de l’amélioration, le changement a été largement accueilli par la communauté PlayStation. Avec un gameplay plus fluide maintenant rétabli dans un certain nombre de titres populaires, la mise à jour marque une amélioration importante de la qualité de vie pour les joueurs utilisant des écrans qui supportent la technologie de taux de rafraîchissement variable.