Une surface de 360 mm² et 15,3 milliards de transistors pour le SoC de la Xbox Series X

En mars dernier, Microsoft avait communiqué bon nombre d’informations techniques au sujet de sa Xbox Series X, laquelle débarquera en novembre. La société a toutefois profité du Hot Chips 2020 pour donner plus de détails sur sa machine. L’ensemble des diapositives est disponible ci-dessous.

Parmi celles-ci, on découvre notamment un schéma complet du SoC à 8 cœurs / 16 threads, sous architecture CPU Zen 2. Avec ses 360 mm², il est légèrement plus petit que celui de la Xbox One et Xbox One X (375 mm² et 367 mm²). En revanche, sans surprise, il embarque nettement plus de transistors : 15,3 milliards contre 6,6 milliards pour la Xbox One X. Par ailleurs, vous constatez que le GPU occupe quasiment la moitié de la surface totale du SoC : 47,5 % précisément.

L’existence de la Xbox Series S semble se confirmer

16 Go de mémoire, dont 10 Go « high memory interleave »

Les nouveaux documents fournis par Microsoft apporte également une petite précision sur la gestion de la mémoire RAM de la Xbox Series X. La console est munie de 16 Go de mémoire GDDR6. Sur cette quantité, 10 Go sont estampillés « high memory interleave » et 6 Go, « low memory interleave ». En pratique, le memory interleave représente la faculté à stocker une donnée sur deux modules mémoire ; par conséquent, Microsoft qualifie cette faculté comme étant élevée pour 10 Go ; moindre pour les 6 Go restants.

On termine par un autre argument majeur de cette nouvelle console : le ray tracing matériel. Microsoft indique des pointes à 380 G/sec pour le ray-box et à 95G/sec pour le ray-tri. Malheureusement, cela ne permet pas une comparaison avec les cartes graphiques RTX de NVIDIA puisque les deux entreprises n’utilisent pas les mêmes critères de référence, NVIDIA mentionnant des Giga rays par seconde (la RTX 2080 Ti développe une puissance de 10 Giga rays / seconde).

Enfin, précisons que la Xbox Series S propose du HDMI 2.1 pour du 4K à 120 Hz ou du 8K à 60 Hz mais pas de DisplayPort. Par ailleurs, son encodeur/décodeur vidéo prend notamment en charge les normes H.264 et H.265.

Source : Tom’s Hardware US