Galaxy XR : Samsung lance son casque VR pour espérer concurrencer l’Apple Vision Pro

Le Samsung Galaxy XR, casque de réalité mixte sous Android XR et doté de l’assistant Gemini, se positionne comme une alternative plus abordable à l’Apple Vision Pro, avec des fonctionnalités immersives et une autonomie similaire, mais dans un marché encore en quête d’adoption massive.

Cinq ans après l’abandon de leurs casques de réalité virtuelle mobiles respectifs, Samsung et Google reviennent sur le marché de la réalité mixte avec le Galaxy XR. Ce nouveau casque, annoncé l’an dernier sous le nom de code Project Moohan, marque l’arrivée d’Android XR, une plateforme dédiée aux lunettes et casques intelligents, intégrant nativement l’assistant Gemini de Google. Disponible dès aujourd’hui, pour l’instant seulement aux États-Unis et en Corée du Sud au prix de 1800 dollars, il se positionne comme une alternative plus accessible à l’Apple Vision Pro, tout en proposant des fonctionnalités comparables.

Design et ergonomie revus et améliorés

Le Galaxy XR adopte un design en plastique, nettement moins premium que celle de l’Apple Vision Pro, mais qui lui confère un poids réduit. Sur la balance, seuelement 545 grammes pour le casque, batterie externe incluse. Lors d’une démonstration organisée à New York, les journalistes ont pu constater son confort relatif, malgré une légère transpiration après une utilisation prolongée. La batterie, fixée par câble, offre une autonomie de deux heures en usage mixte, ou deux heures et demie en lecture vidéo continue, des performances alignées sur celles de la première version du Vision Pro.

Le casque intègre des lentilles pancake et un écran micro-OLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un blocage de lumière magnétique est fourni pour une immersion totale, tandis que des inserts correcteurs aimantés sont disponibles en option. La calibration de la distance interpupillaire s’effectue automatiquement, et la navigation repose sur le suivi du regard et des gestes manuels, similaires à ceux de l’Apple Vision Pro. La reconnaissance irienne permet par ailleurs de sécuriser l’accès au dispositif.

Un casque axé sur l’immersion et la productivité

Le Galaxy XR mise sur une expérience immersive renforcée par des technologies logicielles. Toutes les vidéos, qu’elles proviennent de YouTube ou de fichiers locaux, bénéficient d’une spatialisation automatique, ajoutant une sensation de profondeur. Une fonctionnalité de multi-vue spatiale permet également d’afficher jusqu’à quatre flux vidéo simultanément, idéale pour le suivi d’événements sportifs ou de contenus multimédias.

Côté productivité, le casque supporte la connexion d’un clavier et d’une souris en Bluetooth, transformant l’espace virtuel en bureau étendu. Cependant, Samsung et Google ont principalement mis en avant ses capacités ludiques et divertissantes lors de la présentation. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à un théâtre virtuel pour regarder des films, ou profiter d’un court-métrage immersif intitulé Asteroid, réalisé spécialement pour Android XR avec Hailee Steinfeld et Ron Perlman. Le casque est également compatible avec la réalité virtuelle sur PC, permettant de jouer à des jeux VR ou traditionnels depuis un ordinateur.

L’assistant Gemini joue un rôle central dans l’expérience utilisateur. Il peut commenter une partie de jeu en temps réel, suggérer des actions, ou répondre à des questions contextuelles liées à une vidéo en cours de lecture. Ces fonctionnalités, dépendantes du cloud, nécessitent une connexion internet active.

Pour les environnements professionnels, Samsung et Google ont présenté des applications de formation, comme des simulations chirurgicales ou des modules dédiés à l’industrie navale, en partenariat avec Samsung Heavy Industries. Android XR devrait bientôt intégrer le cadre Android Enterprise, facilitant son déploiement en entreprise.

Un écosystème encore tout jeune

Le Galaxy XR s’appuie sur le Google Play Store, où les applications compatibles avec la réalité mixte sont identifiées par un label « Made for XR ». Les avatars, inspirés des Galaxy AR Emoji, permettent de personnaliser son apparence lors des appels vidéo, avec une option plus réaliste prévue pour une mise à jour ultérieure.

À son lancement, Samsung propose un Explorer Pack incluant :

12 mois d’abonnement à Google AI Pro et YouTube Premium

Un accès à YouTube TV à 1 dollar par mois pendant trois mois

Un abonnement à la NBA League Pass pour la saison en cours

12 mois de Google Play Pass

Des applications et expériences exclusives comme NFL Pro Era ou Calm

Samsung se lance dans un pari risqué

Malgré ses atouts, le Galaxy XR arrive dans un contexte où l’engouement pour les casques de réalité mixte reste limité, comme en témoigne l’accueil mitigé réservé à l’Apple Vision Pro. Samsung et Google misent cependant sur l’arrivée prochaine de lunettes intelligentes, développées en collaboration avec des marques comme Warby Parker ou Xreal, pour relancer l’intérêt des consommateurs. Ces dispositifs, attendus dès 2026, pourraient offrir une alternative plus légère et grand public aux casques actuels.

Reste à savoir si cette nouvelle tentative parviendra à convaincre un marché encore en quête de cas d’usage concrets. Avec un prix inférieur de 1 700 dollars à celui du Vision Pro, le Galaxy XR pourrait séduire les early adopters et les professionnels, mais son succès dépendra aussi de la capacité d’Android XR à s’imposer comme une plateforme pérenne.