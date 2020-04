Voici comment installer un PC dans un boîtier de Nintendo GameCube

Une configuration à base d’AMD Ryzen 3 3200G et de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4.

Sur YouTube, un certain Tech by Matt a élaboré une machine qui devrait plaire aux amateurs de rétro : un PC installé dans un boîtier de Nintendo GameCube acheté d’occasion sur ebay. Une console qui, pour mémoire, est sortie en 2001 au Japon et l’année suivante en Europe. La place étant limitée, la configuration reste modeste, mais elle est fonctionnelle et permet de jouer à certains jeux.

Le moddeur a récupéré du matériel issu d’un ASRock Deskimini A300. À l’intérieur du boîtier, on retrouve une carte mère mini-STX A320, un processeur AMD Ryzen 3 3200G, 16 Go de RAM SODIMM DDR4 et un SSD NVMe de 500 Go. Un bloc d’alimentation de 150W se charge d’alimenter tout ceci, et un ventilateur de 50 mm contribue au refroidissement. La machine bénéficie aussi du Wi-Fi via une carte M.2. La vidéo ci-dessus détaille les différentes étapes de fabrication. Comme on le constate, l’élaboration demande les outils idoines et des talents de bricoleur.

Tuto et tests : fabriquez votre console « mini » rétrogaming Raspberry

420 dollars de matériel

Le coût total de cette machine est de 420 dollars. Elle délivre suffisamment de puissance pour faire fonctionner l’émulateur Dolphin GameCube/Wii. Certains titres eSports tels que Fortnite ou CS:GO tournent à 60 ips en Full HD (avec les détails réglés sur « faibles »). En outre, la configuration est même en mesure de faire tourner des titres AAA plus exigeants comme Far Cry 5. Il faut néanmoins se contenter de 25 ips en moyenne dans ce cas.

Source : Tom’s Hardware US