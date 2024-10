Voici la date à laquelle le OnePlus 13 sera dévoilé, ainsi que ses principales caractéristiques

OnePlus se prépare à dévoiler son dernier smartphone haut de gamme, le OnePlus 13, avec un lancement prévu le 31 octobre en Chine et dans le reste du monde quelques semaines après. Avant cet événement très attendu, la marque a déjà partagé des détails clés concernant l’écran et d’autres spécifications de son nouveau flagship.

Un écran Dolby Vision avec fréquence de 120 Hz

Le OnePlus 13 sera équipé du tout nouvel écran BOE X2, offrant une belle qualité d’image et surtout une compatibilité Dolby Vision. Cet écran affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui reste assez classique jusque là, promettant des animations fluides et une réactivité optimale pour les jeux et le multitâche. De plus, il est compatible avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision, garantissant une qualité d’image supérieure avec des contrastes renforcés et des couleurs vives, idéales pour le streaming et les vidéos HDR.

Le OnePlus 13 intègre également des améliorations notables pour une utilisation plus pratique. Son écran prend en charge le tactile avec des gants ainsi que la technologie Rain Touch 2.0, conçue pour une parfaite réactivité, même sur un écran mouillé. Une protection anti-scintillement est également comprise, optimisée pour les utilisateurs sensibles aux variations de lumière. De plus, l’écran est certifié TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0, une avancée pour réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

D’après les informations fournies par OnePlus, l’écran du OnePlus 13 est légèrement incurvé sur tous les côtés, ce qui donne une sensation de design sans bordures pour une expérience immersive. De plus, le smartphone est certifié IP68 et IP69, une nouveauté qui ajoute une protection supplémentaire contre les projections d’eau à haute pression et à haute température, une amélioration par rapport aux modèles précédents.

Un capteur d’empreintes digitales à ultrasons

Une des nouveautés majeures de ce OnePlus 13 est le passage au capteur d’empreintes digitales à ultrasons, une première pour la marque qui a jusqu’ici utilisé des capteurs optiques. Ce capteur ultrasonique devrait offrir une reconnaissance plus rapide et plus précise, même en cas d’humidité ou de saleté sur le doigt.

Performances : avec la dernière puce de Qualcomm

Côté performances, le OnePlus 13 sera doté du dernier SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances haut de gamme et une gestion optimisée de la batterie. Par ailleurs, le téléphone sera équipé d’un moteur de vibration bionique Turbo, promettant un retour haptique plus puissant et réactif, idéal pour les jeux et les notifications.