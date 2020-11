Voici l’Aya Neo, une console portable équipée d’un APU Ryzen 5 4500U

Elle embarque aussi 16 Go de mémoire LPDDR4X-4266 et un SSD NVMe de 512 Go ou 1 To.

Une nouvelle console de jeu portable a débarqué en Chine ; un modèle baptisé Aya Neo qui ressemble beaucoup à un mélange de Nintendo Switch et de GPD Win Max. Mais la machine se démarque surtout par son processeur : un APU Renoir d’AMD, le Ryzen 5 4500U précisément.

Pour rappel, cette puce lancée en début d’année 2020 embarque 6 cœurs / 6 threads. Bien que dépourvue de SMT (Simultaneous Multithreading), elle affiche une impressionnante fréquence Boost de 4 GHz (2,3 GHz de base) malgré son TDP de seulement 15 W. Elle repose sur l’architecture CPU Zen 2. En ce qui concerne sa solution graphique intégrée, ce sont six unités de calcul Vega capables de monter à 1,5 GHz. Dans l’Aya Neo Founder, la puce est refroidie par deux caloducs en cuivre de 8 mm de diamètre, reliés à un dissipateur, lui aussi en cuivre ; un petit ventilateur assure un flux d’air suffisant.

Écran IPS de 7 pouces

L’APU collabore avec 16 Go de mémoire LPDDR4X-4266. En ce qui concerne le stockage, deux options : un SSD NVMe de 512 Go ou de 1 To. Apparemment, il s’agit d’un modèle SN550 M.2 2280 de Western Digital.

La console Aya Neo Founder mesure 255 x 106 x 20 mm pour un poids de 650 grammes. À titre de comparaison, une Nintendo Switch affiche des valeurs de 239 x 102 x 13,9 mm pour un poids de 398 grammes.

La machine hérite d’un boîtier transparent, chamarré de quelques effets RGB. Son écran tactile est une dalle IPS de 7 pouces. Il offre une définition de 1280 x 800, soit une résolution de 215 ppp.

Pour le système d’exploitation, la console tourne sous Windows 10. Elle est équipée d’une paire de haut-parleurs, d’une prise jack et de trois ports USB-C. Un gyroscope ainsi qu’un capteur de gravité sont également présents. Les options de connectivité comprennent du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Enfin, la batterie de 47 Wh supporte une charge rapide de 65 W.

Pour l’instant, cette Aya Neo Founder est réservée au marché chinois ; cependant, une campagne Indiegogo pour un lancement dans nos contrées est envisagée. Le tarif de la console avoisine les 600 dollars (510 euros) pour la version de 512 Go et 680 dollars (578 euros) pour la version 1 To.

Source : Tom’s Hardware US