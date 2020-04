Voici le Chuwi, un mini-PC 4K de seulement 0,16 litre !

La marque Chuwi, qui avait notamment lancé le Chuwi HiGame, le mini-PC gamer à la sauce crowdfunding en 2018, revient avec un mini-PC baptisé Chuwi LarkBox. Celui-ci est tellement minuscule qu’il peut tenir dans la paume de votre main. Son volume est de seulement 0,16 litre, pour des dimensions de 61 x 61 x 43 mm.

Il embarque un processeur Intel Celeron N4100 : une puce Gemini Lake gravée en 14 nm munie de quatre cœurs / quatre threads qui délivre une puissance de base de 1,1 GHz et une fréquence de rafale de 2,4 GHz. Son cache est de 4 Mo. Quant au PDT, il est de seulement 6W. Son iGPU Intel UHD 600 n’est pas un monstre de puissance, puisque sa fréquence de base se limite à 200 MHz et sa fréquence de rafale, à 700 MHz. Néanmoins, il supporte la définition 4K à 60 Hz.

6 Go de mémoire LPPDDR4 et un SSD de 128 Go

Dans le Chuwi LarkBox, ce processeur cohabite avec 6 Go de RAM LPDDR4 et un SSD de 128 Go. La machine n’est pas refroidie de manière passive. Elle utilise en effet un petit ventilateur. Niveau connectique, elle embarque deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un connecteur HDMI, une prise casque de 3,5 mm et bénéficie du Bluetooth 5.0. Mais pas de port Ethernet ni de Wi-Fi apparemment.