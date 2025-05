Vos jeux sur PS5 Pro pourraient bientôt devenir nettement plus beaux

Sony développerait une nouvelle version de son système d’upscaling PSSR pour la PlayStation 5 Pro, visant à améliorer la qualité d’image, élargir les résolutions prises en charge et permettre des performances accrues jusqu’en 4K à 120 FPS et 8K à 60 FPS, selon une rumeur.

Selon de nouvelles informations non officielles relayées par la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, Sony travaillerait sur une nouvelle version de son système de mise à l’échelle assisté par IA, connu sous le nom de PSSR, destiné à la PlayStation 5 Pro. Cette évolution viserait à améliorer la qualité d’image et à offrir des performances accrues, notamment en matière de fréquences d’images élevées et de résolutions étendues.

Le créateur de contenu, qui a déjà partagé par le passé des informations jugées fiables concernant la PS5 Pro, affirme que Sony est en train d’entraîner un nouveau réseau de neurones allégé, capable de fonctionner avec un temps de traitement réduit. L’objectif serait d’améliorer la qualité d’image quel que soit le niveau de la résolution d’origine, contrairement à la version actuelle de PSSR qui exige une résolution de base de 864p. Cette nouvelle approche pourrait permettre une mise à l’échelle plus performante à partir de résolutions plus faibles, tout en maintenant une qualité visuelle améliorée.

L’une des principales motivations derrière cette mise à jour serait d’optimiser la console pour le rendu en 4K à 120 images par seconde, et de prendre en charge une sortie 8K à 60 images par seconde. Bien que certains jeux prennent déjà en charge le 4K@120 FPS avec le PSSR actuel, cette nouvelle version viserait à étendre cette compatibilité à davantage de titres, y compris ceux qui atteignent difficilement les 70 à 80 FPS actuellement.

Par ailleurs, le futur système devrait offrir une prise en charge plus large des résolutions, notamment le 1440p et le 1080p à 120 FPS en fréquence verrouillée. Cela marquerait une différence par rapport à l’itération actuelle, limitée à une sortie en 4K. Il est également question d’une amélioration de la qualité d’image dans les jeux qui ne recourent pas au PSSR, grâce à une solution alternative identifiée en interne sous l’acronyme MFSR. Cette technologie pourrait constituer une autre option que le TAA (anti-aliasing temporel).

Même si la version actuelle du PSSR sur PS5 Pro a suscité des avis partagés, ce nouveau développement viserait à répondre aux attentes techniques des prochaines générations de consoles, notamment la PlayStation 6. À ce stade, Sony n’a pas confirmé ces informations, et il reste à voir si ces améliorations présumées se concrétiseront.