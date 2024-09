Sony présente enfin sa PS5 Pro : la puissance a un prix, et il pique !

Sony a enfin dévoilé sa PS5 Pro tant attendue. Avec un prix de base de 799,99 euros et un lecteur de disque en option, la question se pose : cette surenchère de puissance vaut-elle vraiment le coup (et le coût) ?

©Sony

Quatre ans après la sortie de la PS5, Sony présente enfin la version améliorée de sa console de salon : la très attendue PS5 Pro, dont la disponibilité est fixée au 7 novembre 2024. Dotée d’un GPU plus puissant et de technologies innovantes comme le PSSR, cette nouvelle console promet une expérience de jeu inégalée en termes de graphismes et de fluidité. Mais l’enthousiasme retombe rapidement face au prix exorbitant annoncé par le constructeur.

Un bond significatif en matière de performances

Le point fort de la PS5 Pro réside sans conteste dans ses caractéristiques graphiques. Sony a doté sa nouvelle console d’un GPU 45 % plus rapide que celui de la PS5 standard, atteignant une puissance de calcul de 33,5 TFLOPS. Cette amélioration significative devrait permettre aux joueurs de profiter de graphismes plus évolués, avec une définition 4K et un framerate de 60 images par seconde, même sur les jeux les plus gourmands en ressources.

Le ray-tracing a également été amélioré sur la PS5 Pro. Les calculs devraient être deux à trois fois plus rapides que sur la PS5, ce qui se traduira par des environnements plus immersifs et réalistes. Pour couronner le tout, Sony introduit le Playstation Spectral Super Resolution (PSSR). Similaire au DLSS de NVIDIA, cette technologie d’upscaling basée sur l’intelligence artificielle permet d’améliorer le framerate sans sacrifier la qualité graphique.

Un prix qui fâche

Si les performances de la PS5 Pro font saliver, son prix, lui, fait grincer des dents. Sony a annoncé un prix de départ de 799,99 euros pour sa nouvelle console, soit 250 euros de plus que la PS5 standard. Pire encore, la PS5 Pro sera livrée sans lecteur de disque, un comble pour une console de jeu. Les joueurs désirant profiter de leurs jeux physiques devront débourser 119,99 euros supplémentaires pour acquérir un lecteur externe.

Avec ce prix exorbitant, la PS5 Pro semble s’adresser à une niche d’utilisateurs très exigeants et fortunés, laissant de côté une grande partie des joueurs, notamment les plus jeunes. Sur les réseaux sociaux, la grogne monte face à ce prix jugé délirant. Beaucoup s’interrogent sur la pertinence d’une telle dépense, alors qu’aucune exclusivité PS5 Pro n’a été annoncée pour le moment.

©Sony

PS5 Pro : un upgrade superflu ?

Au-delà du prix, la nécessité même d’une PS5 Pro à l’heure actuelle est remise en question. De nombreux développeurs estiment que le potentiel de la PS5 est loin d’être exploité et qu’il serait plus judicieux de se concentrer sur la création de jeux réellement optimisés pour la console actuelle de Sony.

Certes, la PS5 Pro promet une expérience de jeu immersive et fluide. Mais pour un prix avoisinant les 1000 euros avec le lecteur de disque, un jeu et le support vertical, on est en droit de se demander si le jeu (sic) en vaut la chandelle. Et l’absence d’exclusivités rend l’upgrade encore moins évident…