WhatsApp annonce une grosse mise à jour pour les appels audio et vidéo

WhatsApp va améliorer la qualité des appels audio et vidéo, avec de nouvelles fonctionnalités sur PC, smartphone et tablette.

Le jeudi 12 décembre 2024, WhatsApp a annoncé une série d’améliorations concernant les appels audio et vidéo, prévues pour être déployées prochainement. Ces modifications interviennent juste avant la période des fêtes, un moment propice pour renforcer les connexions entre proches. Meta, la société mère de WhatsApp, a déclaré que les utilisateurs bénéficieront d’une meilleure qualité d’appel et de nouvelles fonctionnalités. Voici les détails des améliorations à venir.

De nouvelles fonctionnalités pour les appels WhatsApp

Selon un billet publié sur le blog de Meta, les appels sur WhatsApp connaissent une popularité croissante à l’échelle mondiale. Chaque jour, plus de 2 milliards d’appels sont passés via la plateforme. Afin de faciliter les interactions, de nouvelles options seront disponibles à la fois sur les versions desktop et mobile.

L’une des principales nouveautés concerne les appels dans les discussions de groupe. Il sera désormais possible de sélectionner des participants spécifiques à contacter, évitant ainsi de solliciter tous les membres du groupe. Cette fonctionnalité est présentée comme idéale pour organiser des événements surprises ou des cadeaux.

Par ailleurs, WhatsApp introduit de nouveaux effets pour les appels vidéo, destinés à rendre les échanges plus interactifs. Parmi ces effets, on retrouve des oreilles de chiot, un micro de karaoké et un filtre simulant un environnement sous-marin.

Améliorations techniques et qualité des appels

Au-delà des effets visuels, Meta met l’accent sur l’amélioration de la qualité des appels. Les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur pourront lancer des appels plus simplement grâce à une interface optimisée. Pour les appels vidéo, la plateforme promet une meilleure résolution, aussi bien pour les appels individuels que de groupe.

Changements de compatibilité

Il est à noter que WhatsApp cessera bientôt de fonctionner sur certains anciens modèles d’iPhone, tels que l’iPhone 5s. L’application exigera désormais iOS 15.1 ou une version ultérieure. Parallèlement, Meta a récemment généralisé l’accès à la transcription des messages vocaux.

Disponibilité de l’application

WhatsApp pour iPhone et Mac est disponible gratuitement sur l’App Store. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités, il est recommandé de maintenir l’application à jour, ces nouveautés seront déployées progressivement pour les utilisateurs. Ces améliorations visent à simplifier et enrichir l’expérience utilisateur, en rendant les appels encore plus accessibles et agréables.