WhatsApp va intégrer une fonctionnalité de recherche inversée d’images

Dans un effort de lutte contre la désinformation et d’amélioration de la transparence, WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permet de rechercher des images directement sur le web. Cette option permettrait aux utilisateurs de vérifier l’authenticité des images qu’ils reçoivent, ce qui facilitera l’identification des contenus potentiellement trompeurs.

Recherche d’images en un clic sur WhatsApp

D’après les informations recueillies, WhatsApp teste cette fonctionnalité auprès de certains bêta-testeurs. Dans la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp pour Android (2.24.23.13), disponible sur le Google Play Store, une option « Recherche sur le web » apparaît désormais dans le menu d’options d’une image. Cette fonctionnalité, accessible en tapant sur les trois points du menu déroulant lors de la visualisation d’une image, permet d’effectuer une recherche inversée d’image. Cette recherche s’effectue via Google, ce qui offre aux utilisateurs la possibilité de vérifier la source ou de retrouver des informations contextuelles sur l’image.

Cette fonction est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où les fausses informations circulent souvent via des images manipulées ou sorties de leur contexte. WhatsApp entend ainsi offrir plus de sécurité et de praticité aux utilisateurs, en leur permettant de vérifier rapidement la véracité des images sans quitter l’application.

Une fonctionnalité malgré tout facultative

Il est important de souligner que l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité reste entièrement optionnelle. Les utilisateurs peuvent choisir de lancer une recherche d’image s’ils le souhaitent, et l’image est alors envoyée à Google pour la recherche sans que WhatsApp ne la stocke ni ne la traite. Cela garantit que la confidentialité des utilisateurs reste respectée.

En intégrant cette fonctionnalité, WhatsApp offre plus de contrôle et de transparence aux utilisateurs sur le contenu qu’ils partagent et reçoivent. Désormais, il devient possible d’accéder facilement aux informations contextuelles d’une image, ce qui peut aider à déceler les cas de manipulation ou de déformation de la réalité. Les utilisateurs n’ont plus besoin de télécharger et d’envoyer une image vers un moteur de recherche pour vérifier son authenticité, ce qui simplifie grandement le processus.