Windows 11 : la mise à jour Moment 5 disponible, comment la télécharger ?

©Microsoft

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une version amputée de ses fonctionnalités ou destinée uniquement aux “seekers”, mais bien de la mise à jour officielle. Moment 5 fait logiquement suite à Moment 4 et doit elle aussi apporter de nombreuses fonctions inédites, bien que leur nombre soit un peu réduit.

Le patch en question (Moment 5), nommé KB5036893, pourrait être la dernière mise à jour majeure de Windows 11 avant son passage en version 24H2 en milieu d’année. C’est sans doute pour cela que le nombre de nouveautés apportées est un peu moins important.

Celle-ci introduit néanmoins quelques changements intéressants pour les utilisateurs, notamment des améliorations de l’accessibilité, des applications mais surtout de l’IA et de Copilot. Si ces fonctionnalités ne sont pas révolutionnaires comme les Widgets de l’écran de verrouillage, certaines d’entre elles méritent tout de même d’être explorées.

Quoi de neuf pour Moment 5 ?

Par exemple, en matière d’accessibilité, Moment 5 permet désormais d’utiliser Voice Access sur plusieurs écrans et de créer des commandes vocales personnalisées. Le Narrateur Windows a également été amélioré et dispose désormais d’une voix plus naturelle.

Évidemment, ce n’est pas la fonctionnalité la plus intéressante, puisque la mise à jour se concentre aussi sur l’optimisation de l’IA au sein de Windows 11. Ainsi, l’OS peut désormais suggérer des mises en page à l’utilisateur basées sur l’IA ou encore faciliter le travail multitâche en réorganisant les fenêtres de manière logique.

©Microsoft

Mieux encore, l’application Photos se dote d’un outil permettant de supprimer des éléments indésirables. Pour ce faire, il suffit de mettre la partie de l’image à supprimer en surbrillance pour que l’IA l’efface et comble le vide avec un arrière-plan correspondant à la photo.

Des améliorations pour Copilot et l’Europe

Copilot est aussi mis à l’honneur avec l’intégration de nouveaux plug-ins visant à rendre des services tiers compatibles avec l’IA. Cela comprend notamment OpenTable qui permet à Copilot d’effectuer des tâches telles que la réservation de restaurants.

La liste des commandes que peut effectuer Copilot a également été étendue pour inclure des options relatives aux paramètres de Windows 11. Par exemple, il est possible de citer l’accessibilité ainsi que les informations sur les périphériques, entre autres.

Moment 5 apporte également quelques nouveautés supplémentaires pour les utilisateurs résidant en Europe. Il est désormais possible de se débarrasser de certains bloatwares en désinstallant OneDrive ou encore Edge, le navigateur maison de Microsoft.

Contrairement aux fois précédentes où Moment 5 nécessitait un peu de ressources pour être installé et pleinement fonctionnel, cette fois-ci tout est beaucoup plus simple. Comme pour une mise à jour conventionnelle, le patch peut être retrouvé facilement dans Paramètres > Windows Update.

Edge ©Microsoft

La mise à jour devrait se télécharger une fois sélectionnée et il ne restera plus qu’à redémarrer l’ordinateur pour en profiter. L’intégralité des nouveaux ajouts devrait être présente et fonctionnelle.

En revanche, une nouvelle mise à jour est souvent synonyme de nouveaux problèmes. Il faut espérer que Microsoft ait retenu la leçon de son dernier Patch Tuesday de mars et que Moment 5 ne soit pas responsable de plantages ou de bugs handicapants.