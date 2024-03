Windows 11 : vous allez enfin pouvoir désinstaller Edge et OneDrive

Pour se conformer au Digital Market Act imposé par l’Union européenne, Microsoft va devoir revoir sa copie et modifier Windows. Le travail a déjà commencé et de nombreux changements ont été apportés à l’OS, notamment la possibilité de désinstaller l’application OneDrive et le navigateur Edge.

©Microsoft

Certaines entreprises doivent désormais se plier aux directives du DMA ou Digital Market Act. Ces nouvelles régulations imposées par l’Union européenne changent la façon de fonctionner des différents services et produits des géants d’internet.

Par exemple, Apple a été obligé d’adopter des ports USB-C sur ses iPhone 15 et de permettre aux usagers d’utiliser des stores d’applications alternatifs sur iOS. Évidemment, la firme de Cupertino n’est pas la seule à être impactée par ces obligations.

En effet, Microsoft doit également se conformer au DMA. Cela inclut des modifications de son système d’exploitation Windows mais aussi certaines applications. C’est notamment le cas du service de stockage Cloud OneDrive, par exemple.

Windows : ce qui change avec le DMA

Ainsi, l’entreprise a récemment annoncé des changements à venir sur Windows pour se conformer aux nouvelles réglementations. En plus de cela, Microsoft va appliquer quelques modifications à son OS via la version préliminaire KB5032288 (Windows Insider) de Windows 11 23H2 et 22H2 :

Les applications préinstallées sont étiquetées en tant qu’applications “système”. Cela les identifie comme indispensables au fonctionnement de Windows et les rend impossible à désinstaller.

Les utilisateurs ont la possibilité de désinstaller le navigateur Edge et la recherche web Bing. Ces applications ne sont désormais plus considérés comme “système”.

Les moteurs de recherche tiers peuvent maintenant être utilisées via la barre des tâches de Windows. De plus elles peuvent utiliser n’importe quel navigateur pour afficher leurs résultats.

de Windows. De plus elles peuvent utiliser n’importe quel navigateur pour afficher leurs résultats. Une modification est apportée à l’expérience de connexion à une session Windows. Les usagers ne sont plus automatiquement connectés à d’autres produits et services Microsoft, tels que Edge ou Bing.

D’autres changements devant impacter la collecte de données effectuée par Microsoft sont également de la partie. Ainsi, l’entreprise assure ne plus utiliser sa collecte à des fins concurrentielles et leur utilisation par la firme est désormais plus claire lors du processus de consentement avec les usagers.

Microsoft permet enfin de désinstaller OneDrive

OneDrive ©Microsoft

Désormais, Microsoft permet également de désinstaller OneDrive sur Windows 10 et 11 en réponse aux demandes des utilisateurs. Il s’agit d’un revirement de la part de Microsoft qui avait auparavant appliqué une stratégie discutable concernant son service de stockage.

L’entreprise avait pris des mesures afin d’encourager l’utilisation de OneDrive. Elle avait, par exemple, intégré des alertes dans les paramètres et des boîtes de dialogue demandant pourquoi OneDrive devait être fermé.

Heureusement, il est désormais possible de se débarrasser du service de stockage en ligne. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Paramètres > Applications et fonctionnalités et de supprimer OneDrive.

Enfin, Microsoft a également apporté des modifications sur LinkedIn pour se conformer aux directives européennes. Il n’est désormais plus nécessaire de posséder un compte Microsoft pour s’inscrire sur le réseau social professionnel.

Il est certain que la plupart de ces changements vont être bien accueillis par les usagers de Windows. Ils diminuent les contraintes liées à l’OS ainsi que de faire un peu de place en permettant la suppression de programmes superflus.