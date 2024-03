Windows 11 : le support natif des apps Android passe à la trappe

Microsoft a de nombreux projets pour son système d’exploitation actuel : Windows 11. L’entreprise prévoit de le mettre à jour afin d’augmenter le nombre de ses fonctionnalités et d’améliorer également l’OS.

Alors que Windows 11 s’apprête à recevoir quelques nouveautés via la mise à jour majeure de cet été (24H2), elle va également en perdre. En effet, Microsoft a officiellement annoncé la fin du support des applications Android sur Windows 11. Une décision qui doit prendre effet à partir de l’année prochaine.

Cette initiative marque la fin d’un projet lancé il y a près de trois ans, où Microsoft avait collaboré avec Amazon pour intégrer les applications Android via l’Appstore d’Amazon. L’arrêt du support des applications Android est un peu étrange sachant que Microsoft a travaillé activement à l’optimisation de Windows Subsystem for Android (WSA).

Les applications Android sur Windows 11 sont en sursis

À compter du 5 mars 2025, WSA ne sera plus pris en charge. Cela signifie que l’Appstore d’Amazon sur Windows et toutes les applications et jeux, même celles ajoutées récemment, cesseront de fonctionner.

Microsoft va stopper le support du Sous-système Windows pour Android (WSA). De ce fait, l’Amazon Appstore sur Windows et l’intégralité des applications et jeux dépendants du WSA ne seront plus supportés à partir du 5 mars 2025. Microsoft

Les utilisateurs actuels pourront toujours accéder aux applications Android installées, mais ils ne pourront plus en télécharger de nouvelles. Cette décision surprenante intervient après plusieurs années de mises à jour régulières du sous-système Android par Microsoft.

©Microsoft

Les applications continueront d’être mise à jour, pour l’instant

Amazon, de son côté, s’engage à offrir une transition en douceur pour les développeurs et les clients de l’Appstore d’Amazon sur Windows 11. Les développeurs ne pourront plus soumettre de nouvelles applications pour Windows 11 à partir de maintenant. Cependant, ils sont toujours en mesure de mettre à jour celles déjà existantes pendant un certain temps.

Les utilisateurs pourront continuer d’utiliser les applications Amazon Appstore installées précédemment et pourront toujours les mettre à jour après le 6 mars. […] Les développeurs ne pourront plus soumettre de nouvelles applications pour Windows 11 à partir du 5 mars 2024, mais ils pourront continuer de mettre à jour les applications disponibles jusqu’à la fin du support de l’Amazon Appstore sur Windows 11. Amazon

Le WSA était initialement perçu comme une réponse de Microsoft aux avancées d’Apple et à l’exécution d’applications iOS sur macOS. Il est dommage que l’initiative de Microsoft et Amazon prenne fin. Cela va résulter en un appauvrissement de l’écosystème d’application de Windows et certains usagers pourraient être déçus.

Cependant, la fin du WSA peut paraître logique. Il semblerait que cette initiative se termine en raison de limitations techniques et d’une expérience utilisateur insatisfaisante. Microsoft préfère certainement mettre fin au projet plutôt que d’y injecter plus de temps et d’argent afin de le rendre plus “user-friendly” et d’améliorer la qualité de son service.