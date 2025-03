Windows 12 arrive, si vous n’avez pas déjà migré vers Windows 11, il est temps de s’y mettre !

On ne connait pas encore la date officielle de l’arrivée de Windows 12. Microsoft l’avait dans un premier temps annoncé pour 2024, avant finalement de reporter son lancement sans pour autant donner plus de précision. Toutefois, les rumeurs prédisent une sortie en 2026.

Il parait donc prudent d’acheter une licence Windows 11 Cdkey sans tarder et d’anticiper la migration vers Windows 12 qui ne sera pas possible depuis Windows 10. De plus, rester sur Windows 10 signifiera bientôt ne plus bénéficier d’aucune mise à jour avec tous les risques que cela comporte aussi bien en termes de sécurité que de dysfonctionnements.

GVGMALL est la solution qu’il vous faut. Le site propose en effet des licences Windows vraiment pas chères (en plus de nombreuses autres clés pour des logiciels qui ont intégré le marché de la seconde main).

Voici une petite liste des logiciels à prix défiant toute concurrence sur le site de GVGMALL :

Licence officielle à vie de Windows 11 Pro OEM CDKEY de Microsoft :

27,32€ 19,12€ avec le code Toms (-30%)

Licence officielle à vie Microsoft Windows 11 Home OEM CDKEY GLOBAL :

27,73€ 19,41€ avec le code Toms (-30%)

Licence officielle à vie Microsoft Windows 10 Pro OEM CDKEY GLOBAL :

19,78 € 13,85€ avec le code Toms (-30%)

Licence officielle à vie Microsoft Windows 10 Home OEM CDKEY GLOBAL :

17,96€ 12,57 avec le code Toms (-30%)

Licence officielle à vie Office2019 Professional Plus Key Global :

58,64 € 41,05€ avec le code Toms (-30%)

Licence officielle à vie Office2016 Professional Plus Key Global :

32,25€ 22,58€ avec le code Toms (-30%)

Des prix hyper intéressants surtout quand on sait qu’une version officielle de Windows 11 sur le site de Microsoft coûte 259€ ! GVGMALL réussit à proposer ces tarifs, car conformément à la loi (plusieurs décisions de justice ont été rendues dans ce sens) la revente de licences logicielles d’occasion est tout à fait légale.

Comment acheter une licence Windows sur le site de GVGMALL ?

Assurez-vous tout d’abord de bien sélectionner France dans la liste des pays proposés par le site. Vous verrez ainsi apparaitre les prix en euros.

Il vous faut bien sûr créer un compte (une simple adresse email suffit pour cela). Pour profiter de la réduction de 30% offerte à nos lecteurs, n’oubliez pas de saisir le code Toms qui vous permettra de bénéficier d’une réduction immédiate de 30%.

De nombreux modes de paiement sont proposés (Visa, PayPal, Google Pay…). Une fois vos identifiants de paiement saisis et la commande validée, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans le Centre utilisateur pour récupérer le numéro de licence qui vous a été attribué. Puis tout se passe comme avec n’importe quelle clé officielle Microsoft.

Vous n’avez plus alors qu’à cliquer sur Afficher les clés et c’est tout.

Pour lancer l’installation de Windows 11, vous devrez vous rendre dans les paramètres de votre PC, saisir la clé et suivre les instructions données par Microsoft.

Pour un pack Office, il vous suffit d’aller sur le site de Microsoft, de lancer le téléchargement du logiciel que vous venez d’acheter et de saisir le numéro de licence au moment où il vous sera demandé.

En cas de problème, même si c’est très rare, pas de panique, GVGMALL possède un service client très efficace qui vous communiquera une nouvelle clé si besoin.